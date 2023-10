Potentiële smaakmaker bij Ajax? ‘Hij is al 3 jaar een van de grootste talenten’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 14:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:14

Dat Sivert Mannsverk de stap van Molde FK naar Ajax heeft gemaakt, komt voor zijn voormalig ploeggenoot Mathias Løvik niet als een verrassing. Volgens de huidig middenvelder van Molde staat Mannsverk al drie jaar bekend als een van de grootste talenten van Noorwegen.

“Zijn transfer is absoluut een logisch gevolg van zijn prestaties”, vertelt Løvik tegenover Ajax Showtime. “Hij heeft over een langere periode op een hoog niveau gepresteerd. Ik denk dat hij en Ajax perfect bij elkaar passen.”

“Mannsverk is erg kalm aan de bal en heeft een enorme motor”, vervolgt Løvik, die zijn ex-ploeggenoot vergelijkt met Manchester City-middenvelder Rodri. “Hij kan die verdedigende rol ook erg goed invullen. Het past hem goed en hij vervulde die rol ook bij Molde.”

Løvik benadrukt dat Mannsverk ondanks zijn talent nooit naast zijn schoenen is gaan lopen. “Hij is de aardigste en meest bescheiden jongen die ik ken. Hij zal zich nooit beter voelen dan een ander. Het is een erg lieve jongen.”

Løvik stelt daarnaast dat Mannsverk zowel met als zonder bal van grote toegevoegde waarde kan zijn. “Hij is op beide vlakken geweldig, maar als ik moet kiezen, dan denk ik dat hij aan de bal het best is. Hij kan de ballen tussen de linies spelen en de voorhoedespelers van Ajax kan hij echt bedienen.”

“Sivert heeft een erg directe manier van passen en speelt de bal dan ook eerder naar voren dan dat hij de bal constant kort rond blijft passen. Hij heeft een erg goede steekpass in huis en een ongelooflijk goede drive met de bal.”

De verbeterpunten van Mannsverk zijn volgens Løvik zijn snelheid en explosiviteit. “Hij is niet de grootste, maar hij kan zijn lichaam goed gebruiken.” Ondanks dat wordt hem een grote toekomst toegedicht in Noorwegen. “Hij wordt al drie jaar als een van de grootste talenten van Noorwegen gezien. Hij verdient die status echt”, aldus Løvik.

Mannsverk werd vorige maand bij Ajax direct voor de leeuwen gegooid door Maurice Steijn. De Noor maakte zijn basisdebuut tegen FC Twente (3-1 verlies), maar werd na een uiterst ongelukkige eerste helft in de rust vervangen door Kenneth Taylor. De controlerende middenvelder liep eind september een voetblessure op is nog minimaal een maand uit de roulatie.