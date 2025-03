Positief nieuws voor bondscoach Ronald Koeman vlak voor kwartfinale-wedstrijd in de Nations League tegen Spanje

Ronald Koeman kan donderdagavond over al zijn geselecteerde spelers beschikken. Op de training van woensdag was de volledige 24-koppige selectie aanwezig, waaronder Frenkie de Jong. De middenvelder van Barcelona had eerder deze week nog last van maagklachten.

Bij Oranje waren alle 24 namen present. Op de training vlak voor het treffen met Spanje in De Kuip waren de eerste vijftien minuten openbaar. Hier werd de aanwezigheid van De Jong bevestigd.

De Jong miste op zondag nog het duel van zijn club met Atlético Madrid vanwege maagklachten. Dinsdag was de Nederlander echter ook al op het trainingsveld in Zeist aanwezig. De kans dat hij start tegen Spanje is dan ook aannemelijk.

Bij Nederland staan vier spelers op scherp: Tijjani Reijnders, Jurriën Timber, Mats Wieffer en Xavi Simons. Mochten zij een gele kaart pakken, dan zijn ze voor de returnwedstrijd op zondag geschorst.

Bij Spanje staan er maar liefst acht spelers op scherp. Yeremy Pino, Álvaro Morata, David Raya, Ferran Torres, Ayoze Pérez, Lamine Yamal, Robin Le Normand en Dani Olmo kunnen zich allemaal geen kaart meer permitteren. Voor hen geldt hetzelfde als de Nederlanders mochten zij een kaart pakken.

De laatste keer dat Nederland en Spanje elkaar troffen was op 11 november 2020. Dit was een vriendschappelijk duel. Deze wedstrijd eindigde in 1-1 door doelpunten van Donny van de Beek en Sergio Canales.

Nederland speelt donderdag om 20:45 uur tegen de Spanjaarden. De return is op zondag om 20:45 uur in het Estadio Mestalla van Valencia. De winnaar van dit tweeluik plaatst zich voor de halve finale van de Nations League.