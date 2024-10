Portugese kranten loven Feyenoord op dramatische avond in Champions League voor Benfica

Het was een dramatische avond voor Benfica in de Champions League. De Portugese grootmacht werd vooraf nog als favoriet bestempeld, maar kwam tekort tegen het verrassend sterke Feyenoord: 1-3. De media in Portugal reppen een dag later over een terecht nederlaag.

''Voor wie de wedstrijd niet gezien heeft was het een verrassende nederlaag'', concludeert A Bola. ''En Benfica mag niet klagen over het gebrek aan geluk, met een bal op de paal, twee afgekeurde doelpunten en de scheidsrechter van dienst.''

''Maar de uitslag is terecht, zeker ook gezien het karakter dat Feyenoord heeft getoond'', worden er vanuit Portugal complimenten uitgedeeld

Ook Record ziet Feyenoord als de terechte winnaar in het Estádio da Luz. ''Benfica kwam op alle fronten tekort in de eerste helft. De thuisclub kon alleen met standaardsituaties voor dreiging zorgen. Het was uiteindelijk een Nederlands feestje.''

O Joga wijst op de defensieve kwetsbaarheden van Benfica, aangezien het inclusief de afgekeurde goals vijf treffers incasseerde. ''De eerste nederlaag in het Bruno Lage-tijdperk'', wordt tevens verwezen naar de eerste verliesbeurt sinds de aanstelling van de trainer in september, als opvolger van de ontslagen Roger Schmidt.

Jornal de Noticias kopt met 'een nachtmerrie in het Estádio da Luz'. Volgens de Portugese krant heeft Feyenoord in Lissabon optimaal geprofiteerd van de kwetsbaarheden in de defensie van Benfica, dat voor het eerst dit seizoen verloor in het miljardenbal.

Volgens RTP was Feyenoord met name in de eerste helft bijzonder effectief. ''En daarmee werd het verschil gemaakt. Feyenoord beloofde begin dit seizoen beterschap na de 5-0 nederlaag tegen Benfica in een oefenduel. Ditmaal werd met 1-3 gewonnen.''