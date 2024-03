Politie in Duitsland arresteert 205 (!) fans op avond voor beladen Rheinderby

Op vrijdagavond, de dag voor Rheinderby tussen Borussia Mönchengladbach en FC Köln, heeft de politie maar liefst 205 'probleemfans' gearresteerd, zo melden Duitse media. Dat gebeurde na gewelddadige clashes tussen leden van beide supportersgroepen buiten het Borussia-Park, het stadion van Borussia Mönchengladbach.

De politie heeft bekendgemaakt dat er 131 Köln-fans zijn opgepakt en 74 van Gladbach. Dat gebeurde dus vlak buiten het Borussia-Park, waar Gladbach-fans zich voorbereidden op een sfeeractie.

Bij de gevechten raakten drie politieagenten gewond. Eén agent raakte dusdanig gewond, dat hij zijn werkzaamheden niet kon voortzetten. De politie moest extra mankracht inzetten om de situatie onder controle te krijgen.

Daarnaast werden de agenten genoodzaakt om pepperspray in te zetten. Ook werden supporters uit elkaar gehaald middels wapenstokken. De situatie dreigde onder meer door het gebruik van vuurwerk volledig te escaleren. De politie was er echter op tijd bij om erger te voorkomen.

Vor dem Derby zwischen Mönchengladbach und Köln ist es am Borussia-Park zu einem Aufeinandertreffen beider Fangruppen gekommen. Offenbar tauchten Kölner Fans am Stadion auf, um Gladbacher bei den Choreo-Vorbereitungen zu überraschen. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz, um die… pic.twitter.com/Eb2NXSayLn — Fussballmafia.de (@fussballmafiade) March 8, 2024

Vanwege het hoge aantal gearresteerde supporters moest de politie bussen inzetten om de betreffende fans te kunnen vervoeren naar het politiebureau.

“De politie stelt onderzoeken in naar onder meer overtredingen van de explosievenwet, ernstige verstoringen van de openbare orde en verzet tegen hulpdiensten", laat de politie weten in een statement.

De derby tussen Gladbach en Köln is zeer beladen. Köln-fans slaagden er bijvoorbeeld in 2015 wel in om het veld in het Borussia-Park te betreden en met vuurwerk te gooien. De situatie dreigde toen ook verder escaleren, maar de politie wist op tijd in te grijpen voordat er gevechten tussen beide supportersgroepen plaatsvonden.

