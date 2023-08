Poging om transfer Ajax te dwarsbomen mislukt: ‘Wij spelen wél CL’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 18:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:40

Mark van Bommel heeft er volgens Mike Verweij alles aan gedaan om Gastón Ávila te behouden voor Royal Antwerp. De trainer van de regerend Belgisch landskampioen hield de inmiddels vertrokken linksback voor dat er Champions League-voetbal lonkt in Antwerpen, terwijl Ajax hard op weg is naar de poulefase van de Europa League. Ávila luisterde niet naar het advies van Van Bommel en tekende voor vijf seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.

"Van Bommel heeft op het allerlaatste moment nog geprobeerd om die jongen in Antwerpen te houden. Door te vertellen: 'wij spelen wél Champions League en Ajax is Ajax niet meer'", onthult Verweij vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. Royal Antwerp won dinsdag met 1-0 van AEK Athene en begint volgende week woensdag met goede papieren aan de return in de play-offs van het miljardenbal. Valentijn Driessen mengt zich ook in de discussie over de transfer van Ávila richting Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar dit is natuurlijk de ultieme revanche voor Marc Overmars", verwijst Driessen naar de sportief directeur van Antwerp, die Ajax begin 2022 moest verlaten vanwege het sturen van dickpics richting vrouwelijke medewerkers van de Amsterdamse club. "Om Ajax op zo'n manier een poot uit te draaien. Hij haalt gewoon even 12 miljoen euro op." Ajax legde eerder deze week 12,5 miljoen euro neer voor de Argentijnse linksback, een bedrag dat door diverse bonussen kan oplopen tot 14,5 miljoen euro.

Volgens Verweij is men bij Antwerp niet rouwig om het vertrek van Ávila. "Omdat ze een gigantisch bedrag krijgen voor een jongen die ze een jaar geleden voor 4 miljoen hebben opgehaald", legt de clubwatcher van Ajax uit. "Overmars kwam bij die club en dacht na het behalen van de Champions League, of in ieder geval de voorronde daarvan, behoorlijk te kunnen doorinvesteren. Maar eigenaar Paul Gheysens zei: 'Je gaat je eigen budget maar creëren.' En als je dan een linksback voor 12,5 miljoen kan verkopen, dan kan ik me voorstellen dat je er niet heel rouwig om bent dat hij weggaat."