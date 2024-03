Pijnlijk dieptepunt voor Wilfred Genee: ‘Zijn laagste kijkcijfers in jaren’

Het televisieprogramma Veronica Offside werd afgelopen maandag slechts 123.000 keer bekeken, zo onthult mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp in haar podcast Tina’s TV Update. De kijkcijferautoriteit spreekt daarbij zelfs van een absoluut laagterecord voor presentator Wilfred Genee.

De voetbaltalkshow van Veronica werd vanwege de slechte kijkcijfers maandag pas om half elf uitgezonden, direct na Vandaag Inside (SBS 6). Hoewel Genee in het spraakmakende programma met Johan Derksen en René van der Gijp nog promotie maakte voor zijn voetbaltalkshow, bleek dat geen positieve invloed te hebben op de kijkcijfers.

Aangezien Veronica Offside maandag al voor Vandaag Inside opgenomen werd, onthulde Genee dat hij tijdens de opnames een flinke discussie had gehad met tafelgast Clarence Seedorf, die niet zat te wachten op vragen over zijn verleden. Dat ‘lokkertje’ zorgde echter niet voor hogere kijkcijfers. Sterker nog: de voetbaltalkshow werd op het nieuwe tijdstip nog slechter bekeken.

Nijkamp spreekt over een nieuwe ontwikkeling in de televisieloopbaan van Genee. “De kijkcijfers zijn natuurlijk wel heel erg schrikken voor Wilfred Genee, die eigenlijk alleen maar miljoenencijfers gewend is met Vandaag Inside.”

De gevatte presentator ziet de kijkcijfers van zijn Veronica Offside opnieuw dalen. “Die kijkcijfers zaten vaak net boven de 200.000, maar de afgelopen weken zelfs daaronder. Vorige week nog maar 165.000”, weet Nijkamp.

Volgens de vrouwelijke programmadirecteur had Veronica een duidelijk plan opgesteld. “Veronica dacht: we zetten een serie neer om half negen en dan gaan we om half elf live, want dan kan Wilfred ook nog reclame maken op het einde van Vandaag Inside. Dat deed hij ook, maar heeft dat nou geholpen? Nee, het had nog maar 123.000 kijkers en dat is natuurlijk echt een laagterecord”, aldus Nijkamp.

Nijkamp denkt dat Genee zich grote zorgen maakt. “Lager dan dit scoorde het programma niet. Het komt bijna in de buurt van het programma dat RTL 7 destijds tegelijk met Veronica Offside lanceerde. Dat VTBL, wat echt maar vier weken heeft gelopen ofzo... Het gaat dus helemaal niet goed.” Genee zelf heeft vooralsnog niet gereageerd op de dalende kijkcijfers van zijn voetbaltalkshow.

