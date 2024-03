Pijnlijk: aan Feyenoord gelinkte Gijs Smal massaal uitgefloten door eigen fans

Voor Gijs Smal is het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam zaterdag pijnlijk begonnen. De linksback van FC Twente maakt na dit seizoen zeer waarschijnlijk de overstap naar Feyenoord, en dat nemen de fans van zijn huidige werkgever hem niet in dank af. Dat laten ze hem met name horen door middel van fluitconcerten.

Deze week meldde het Algemeen Dagblad dat Smal na dit seizoen de transfervrije overstap naar Feyenoord gaat maken. In De Kuip zou hij een 'meerjarig contract' gaan tekenen.

Smal maakte vervolgens via zijn Instagram Story duidelijk totaal verrast te zijn over het nieuws. “Getekend? Done deal? Geruchten blijven geruchten”, zo schreef de 26-jarige linksback.

De stadionspeaker hier in Enschede had de eerste letter van zijn voornaam vooraf amper uitgesproken, of er rolde al een fluitconcert van de tribune. Dat is na het eerste balcontact van Gijs Smal niet anders. Wordt nog een avondje voor de nieuwe linksback van Feyenoord. #twespa pic.twitter.com/sjBNMMPdBV — Sander Kooijman (@slkooijman) March 9, 2024

Toch lijkt de overstap er wel te gaan komen. Vrijdagavond meldde Leon ten Voorde van Tubantia: “Smal beseft dat zijn aanstaande overgang naar Feyenoord wel heel vroeg naar buiten is gekomen, tien duels voor het einde van het seizoen. Bovendien zal het hem ook niet lekker zitten dat het een dag voor de wedstrijd tegen Sparta in Rotterdam is gelekt.”

Blij met de aanstaande overstap van Smal zijn de fans in Enschede allerminst. In de eerste minuten van het duel met Sparta waren er meermaals fluitconcerten te horen in de Grolsch Veste als Smal aan de bal was.

Daarnaast wist Sander Kooijman van het Algemeen Dagblad te melden dat ook voorafgaand aan de wedstrijd al fluitconcerten te horen waren. "De stadionspeaker hier in Enschede had de eerste letter van zijn voornaam vooraf amper uitgesproken, of er rolde al een fluitconcert van de tribune", schrijft hij op X.

Ondanks het aanstaande vertrek van Smal hadden de Twente-fans toch een reden om met een goed humeur de rust in te gaan: hun ploeg stond bij rust met 1-0 voor, door een doelpunt van Daan Rots.

