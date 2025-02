Pierre van Hooijdonk ziet één heel ‘vervelende’ speler bij AC Milan - Feyenoord

Pierre van Hooijdonk is niet bepaald gecharmeerd van het gedrag van Theo Hernández tijdens de eerste helft van AC Milan - Feyenoord, zo laat hij blijken in de rustanalyse op Ziggo Sport. De voormalig spits van Feyenoord noemt Hernández ‘vervelend’ en vindt dat Anis Hadj Moussa hem een knap lastige avond bezorgt.

Feyenoord begon dramatisch in San Siro en keek na 37 seconden al tegen een 1-0 achterstand aan. Uitgerekend Santiago Gimenez opende de score tegen zijn oude liefde. Daarna kregen de Rotterdammers iets meer controle, waardoor Van Hooijdonk ze zeker niet kansloos acht.

“Ik denk nog steeds wel dat Feyenoord in staat is om achter die laatste lijn van Milan te komen”, begint Van Hooijdonk zijn betoog in de rust. “En dan met name via Anis Hadj Moussa.”

Van Hooijdonk ziet hoe de Algerijnse rechtsbuiten tegen een zeer vervelende tegenstander staat. “Hij maakt het de vervelende Theo Hernández toch best lastig.”

De linksachter van de Milanezen irriteerde in de openingsfase al Givairo Read, door hem na een mislukte actie een aai over zijn hoofd te geven. Read was daar duidelijk totaal niet van gediend en sloeg de Fransman van hem af.

Na een half uur spelen dreef hij ook Hadj Moussa tot woede, door hem op de middenlijn flink vast te grijpen en vervolgens tegen het gras te slingeren. Het leverde de Fransman een gele kaart op.

Van Hooijdonk heeft halverwege nog genoeg vertrouwen in een goede afloop voor Feyenoord. “Aan de andere kant is het Paixão die toch weer een aantal aardige dingen doet. Het heeft allemaal nog niet geresulteerd in grote kansen, maar dat betekent niet dat er geen muisje door kan komen.”

Na vijf minuten in de tweede helft kon Hernandez inrukken. De linkspoot maakte een overduidelijke schwalbe in het zestienmetergebied van Feyenoord en werd daarvoor door arbiter Szymon Marciniak bestraft met een tweede gele kaart.