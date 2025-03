Pierre van Hooijdonk geniet al het hele seizoen enorm van 'fenomeen' bij Feyenoord

Pierre van Hooijdonk volgt Feyenoord als oud-speler nog steeds op de voet. De gewezen topschutter geniet in het elftal van trainer Robin van Persie vooral van één speler, die al het hele seizoen in een goede vorm lijkt te steken.

''Je kunt kritische noten kraken. Maar voor dit Feyenoord is hij met zijn goals, individuele acties en het uit kunnen stellen en op het laatste moment nog van richting kunnen veranderen... Daar vind ik hem echt een fenomeen in'', is Van Hooijdonk bij Ziggo Sport lyrisch over Igor Paixão.

''Hij heeft scorend vermogen en een goede trap. Met gevoel de bal wegleggen, met een stiftje eigenlijk'', verwijst de analist naar de assist van Paixão op Dávid Hancko tegen Manchester City, toen Feyenoord in de slotfase een 3-0 achterstand wegpoetste en met 3-3 gelijkspeelde.

''Dan heb je gevoel in je voetjes. Hij probeert vaak te schieten, dat klopt. Maar dat hij vaak schiet vind ik niet zo erg, want hij heeft echt wel een goede trap'', geniet Van Hooijdonk eigenlijk wekelijks van de snelle en behendige buitenspeler.

Verslaggever Wytse van der Goot wil van Giovanni van Bronckhorst weten waar het plafond ligt van Paixão. ''Ik denk heel hoog. Ik verwacht dat hij na Feyenoord nog een stap gaat maken. Naar een club die in een veel zwaardere competitie speelt.''

''Hij heeft iets speciaals. Dat heeft hij al een paar jaar laten zien met zijn dribbels en afstandsschoten. Hij maakt een geweldige ontwikkeling door'', is Van Bronckhorst het roerend eens met Van Hooijdonk.