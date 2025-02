Ook aan tafel bij NOS Studio Voetbal is het fluiten van het PSV-publiek tijdens het duel met Willem II (1-1) onderwerp van gesprek. Noa Lang gaf bij een interview bij ESPN aan dat hij het gedrag ‘heel jammer’ vond. Jeroen Stekelenburg kan dat goed begrijpen, terwijl Pierre van Hooijdonk begrip heeft voor de reactie in het Philips Stadion.

“Hij vertaalt het prima, maar zijn gedrag is er niet naar”, begint Van Hooijdonk, doelend op de gebaartjes die Lang maakte na zijn treffer tegen Willem II. Stekelenburg windt zich vervolgens op over het publiek in Eindhoven, dat volgens hem anderhalf jaar lang verwend is.

“Maar Jeroen, je hebt van de laatste vijf wedstrijden er één gewonnen”, reageert Van Hooijdonk meteen fel. “Je ziet de voorsprong slinken op Ajax…” Stekelenburg kan zich daar niet in vinden. “Het is toch niet dat de spelers er met de pet naar gooien? Het lukt gewoon niet, dat is toch wat anders?”

“Maar ze gaan toch naar het theater en ze gaan ervan uit dat ze vermaakt worden”, toont Van Hooijdonk opnieuw zijn begrip voor de PSV-supporters. “Jij doet net alsof je verrast bent door het gedrag van de voetbalsupporters.”

“Maar we hoeven dit toch niet normaal te vinden? Wat Lang zei in het interview, vond ik prima”, kiest Stekelenburg de kant van de PSV-selectie. Presentator Sjoerd van Ramshorst wil vervolgens dieper ingaan op de band tussen Lang en de aanhang van PSV, die met de week lijkt te verslechteren.

“Het is helemaal geen gelukkig huwelijk”, concludeert Van Hooijdonk. “Hij blijft toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Hij heeft eigenlijk schijt aan alles. Peter Bosz acteert dat hij Noa Lang onder controle heeft, maar dat is ook helemaal niet zo. Alleen hij heeft hem wel nodig.”

“Vorig seizoen toen ze kampioen werden, was hij tachtig procent van de wedstrijden geblesseerd. Nu heb je hem nodig, maar Bosz mag toch meer van hem eisen in het veld. Hij is samen met Bakayoko degene die het verschil moet maken voor PSV. Er zit een stuk gemakzucht in, dat kan niet”, besluit hij.