Piepjonge trainer (35) aanbevolen bij Ajax: ‘Ik denk dat hij het prima zou doen’

Donderdag, 23 november 2023 om 16:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:56

Nicolai Boilesen ziet in Jacob Neestrup een toekomstige trainer voor Ajax. De linksback werkt bij FC Kopenhagen prettig samen met de pas 35-jarige oefenmeester en denkt dat zijn coach op termijn de stap hogerop kan maken. Neestrup vervulde diverse functies bij Kopenhagen voordat hij medio 2022 als hoofdtrainer werd aangesteld bij de Deense topclub.

"Ik denk dat hij het prima zou doen bij Ajax", is Boilesen, die zelf enkele jaren in Amsterdam speelde, complimenteus over Neestrup in gesprek met Bold. "Ik weet haast wel zeker dat het nu niet zal gebeuren, omdat hij hier bij Kopenhagen nog grote ambities heeft."

"Het is ook niet zo dat hij er niet geschikt voor zou zijn, want Ajax zou iemand als Jacob Neestrup juist heel goed kunnen gebruiken. Het is een jonge en innovatieve trainer die zijn eigen manier van werken heeft." Boilesen ziet een buitenlandse coach bij Ajax wel zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ajax heeft natuurlijk een bepaalde manier van spelen, maar misschien hebben ze juist wel behoefte aan een buitenlandse trainer. Ik zie het zeker voor me dat Jacob daar ooit komt te werken", aldus Boilesen, die Ajax in 2016 inruilde voor Kopenhagen.

Bold vroeg Neestrup ook om een reactie, maar de oefenmeester wil liever niets kwijt over een eventuele stap naar Ajax. "Ik geef geen commentaar op wat journalisten schrijven over mij of mijn spelers. De spelers moeten zich concentreren op FC Kopenhagen en ik als trainer ook. Dat is het enige dat ik erover wil zeggen."

Neestrup nam in 2022 het stokje over van de ontslagen Jess Thorup en wist de slecht gestarte middenmoter naar het kampioenschap te loodsen. Kopenhagen staat na vijftien speelronden in het nieuwe seizoen opnieuw bovenaan en is dus een voorname kandidaat om de titel te prolongeren. De Denen staan daarnaast tweede in de groepsfase van de Champions League, mede dankzij de knappe 4-3 zege op Manchester United.

Buitenlandse coach bij Ajax

Toekomstig algemeen directeur Alex Kroes neigt naar het aanstellen van een buitenlandse trainer bij Ajax, zo meldde Het Parool vorige week. John van 't Schip maakt het seizoen af als interim-trainer, waarna een nieuwe hoofdcoach voor de lange termijn zal worden aangesteld in Amsterdam.