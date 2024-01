Piepjonge middenvelder (15) maakt met afwijkend shirt debuut voor Blackburn

Rory Finneran heeft zaterdag een avond om nooit te vergeten beleefd. De vijftienjarige middenvelder van Blackburn Rovers mocht vlak voor het laatste fluitsignaal in het FA Cup-duel met Cambridge United (5-2 winst) invallen. Hij werd daarmee de jongste speler ooit van the Riversiders.

Vanwege een bijzondere reden kwam Finneran binnen de lijnen zonder shirtsponsor Totally Wicked. Dat is een Brits bedrijf dat vapes verkoopt. Het is in Groot-Brittannië verboden om vapes te verkopen aan personen van zeventien jaar of jonger.

15-year old Rory Finneran became Blackburn's second youngest ever player when he came on in the FA Cup today . ??



He's so young he couldn't have the club's sponsor on his shirt, as he's too young to vape. ?? pic.twitter.com/d7c7ylzJRk