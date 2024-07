Philippe Rommens verlaat Go Ahead Eagles voor ruim één miljoen euro voor het Ferencváros van trainer Pascal Jansen

Philippe Rommens verlaat de Eredivisie. De Belgische middenvelder heeft besloten Go Ahead Eagles in te ruilen voor de Hongaarse topclub Ferencváros, waar Pascal Jansen sinds deze zomer de scepter zwaait.

Rommens maakte in de zomer van 2021 de overstap van TOP Oss naar Go Ahead en wist zich in die tijd te ontwikkelen tot belangrijke speler in het elftal de Deventenaren. In totaal speelde hij 94 duels voor de club, waarin hij 11 goals en 14 assists liet noteren.

"Go Ahead Eagles bedankt Philippe Rommens voor zijn inzet de afgelopen jaren en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe club", laat de club weten op zijn website. Volgens De Telegraaf ontvangt Go Ahead ruim één miljoen euro voor de Belg, die nog tot medio 2025 vastlag bij Kowet.

Het vertrek van Rommens komt op dezelfde dag dat René Hake officieel gepresenteerd werd bij Manchester United, waar hij één van de assistent-trainers van manager Erik ten Hag wordt. Hake is inmiddels opgevolgd door Paul Simonis, die een tweejarige verbintenis heeft getekend.

Ondanks het vertrek van succestrainer Hake en sterkhouder Rommens hoopt Go Ahead hoge ogen te kunnen gooien in de Conference League. Over precies twee weken komt het Noorse SK Brann, dat vorig seizoen nog indruk maakte tegen AZ, op bezoek in Deventer. Een week later volgt de return aan de westkust van Noorwegen.

Go Ahead versterkte zich deze zomer met Mathis Suray, die kwam van FC Dordrecht, en de van FC Emmen afkomstige Julius Dirksen. Flinke tegenvaller voor Go Ahead is dat laatstgenoemde er zeker niet bij zal zijn in het tweeluik met Brann.

Dirksen raakte onlangs in het oefenduel met Telstar geblesseerd aan zijn knie. De blessure is dusdanig serieus, dat hij onder het mes moet en zeker zes weken aan de kant zal staan. Ook de competitiestart lijkt daardoor te vroeg te komen voor de 21-jarige Amersfoorter.

