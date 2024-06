Phil Foden verlaat trainingskamp tijdelijk en keert terug naar Engeland

Phil Foden heeft het trainingskamp van Engeland tijdelijk verlaten vanwege een dringende familiekwestie. Dat bevestigt een woordvoerder van de Engelse voetbalbond tegenover journalist Ben Jacobs. De 24-jarige ster van Manchester City is voorlopig teruggekeerd naar Engeland. Het is niet duidelijk wanneer hij zich weer in het Engelse kamp meldt.

Foden kwam tot dusver in alle drie EK-wedstrijden van Engeland in actie. De linkspoot kon, net als de rest van the Three Lions, vooralsnog echter geen potten breken. Foden wacht nog altijd op zijn eerste goal of assist op het eindtoernooi in Duitsland.

Engeland stelt vooralsnog qua veldspel teleur, maar eindigde wel als groepswinnaar. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won het openingsduel met Servië (0-1), maar kwam daarna niet langs Denemarken (1-1) en Slovenië (0-0).

The Three Lions nemen het mogelijk op tegen Nederland in de achtste finale van het EK. Woensdagavond, na afloop van de wedstrijden in Groep E, wordt duidelijk wie Oranje treft in de volgende ronde. Engeland speelt zijn volgende duel sowieso op zondagavond om 18:00 uur.

