Peter Bosz zag PSV-crisis aankomen: ‘Ik dacht al een verschil te zien…’

Voor PSV-trainer Peter Bosz is het geen verrassing dat PSV momenteel in een vormcrisis verkeert. De 61-jarige Apeldoorner laat weten dat hij aan het begin van dit seizoen al signalen zag.

“Ik heb wel signaaltjes opgevangen dat dingen er wel aan zaten te komen”, trapt Bosz op de persconferentie af. “Die heb ik eerder dit seizoen benoemd en het is ons niet gelukt om daarop te anticiperen. In fases dat je wedstrijden blijft winnen, denken mensen misschien waar heb je het over. Nu niet meer”, haalt de PSV-trainer zijn gram.

Bosz duidt wat er beter moet bij de Eindhovenaren. “Dan gaat het om hoe je speelt, met wie en de uitvoering bijvoorbeeld. We moeten proberen de dingen simpel te houden. Terug naar de basis. Waar ben je goed in en heel lang heel goed in geweest, is de vraag die we ons stellen”, legt hij uit.

“Ik dacht al een verschil te zien in toewijding op de training en dat heb ik ook benoemd. Daarna trainden we weer goed, maar zijn de resultaten slechter geworden”, analyseert Bosz.

“Daarbij blijf ik wel inhoudelijk kijken als trainer en daarom zet ik de wedstrijd tegen Arsenal en de eerste helft van de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles helemaal apart. In de uitwedstrijd in Deventer waren er ook goede momenten”, beweert de trainer van de landskampioen.

De vormcrisis van het kwakkelende PSV zorgt voor een ander soort uitdaging, stelt Bosz. “Wanneer je wint, is alles veel leuker. Maar dit is ook een enorme uitdaging. Stel dat het ons wel lukt om alles om te keren, dan geeft dat toch een geweldig gevoel? Stel dat je dit nog kunt omdraaien? Dan is dat weer een hele andere prestatie dan vorig jaar.”

Het gat met koploper Ajax is inmiddels opgelopen tot acht punten. PSV is echter niet bezig met de concurrent, laat Bosz weten. “Wij zijn niet in de situatie dat we met Ajax bezig moeten zijn, en ook niet te veel met onze tegenstander, Heerenveen. Het gaat namelijk om ons. Wij moeten durven voetballen. Ik kan wel zien of dat wel of niet gebeurt en in dat laatste geval vallen er wel harde woorden”, waarschuwt de trainer.