Peter Bosz, die donderdag 61 jaar oud is geworden, werd tijdens een live radio-uitzending van Radio 538 gefeliciteerd met zijn verjaardag. De oefenmeester van PSV werd bovendien uitgehoord over de relatief rustige afgelopen interlandweek en stiekem gevraagd naar het bondscoachschap bij het Nederlands elftal.

PSV staat onder Bosz zijn leiding soeverein bovenaan in de Eredivisie. In twaalf duels verspeelden de Eindhovenaren slechts één keer punten, toen op bezoek bij Ajax met 3-2 verloren werd. Aanstaande zaterdag vervolgt de regerend kampioen het seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Ingebeld vanuit de studio van Radio 538 wordt Bosz al vroeg op zijn verjaardag ingebeld. Al vanaf 7 uur is de in Apeldoorn geboren trainer wakker, vertelt hij. Hij zat wat oncomfortabel naar de interlands van het Nederlands elftal te kijken, zoals gebruikelijk.

"Je wil je spelers fit terughebben", duidt de trainer. Toch hoefde Bosz iets minder te vrezen dan normaal. Omdat Jerdy Schouten en Joey Veerman beiden nog worstelen met een blessure, was Noa Lang de enige PSV'er die deel uitmaakte van de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Uiteraard leverde PSV echter ook aan andere landen de nodige spelers af, maar - tot opluchting van Bosz - keerde iedereen heelhuids terug. "Volgens mij is er niemand geblesseerd", klinkt het opgelucht. "Ik was blij dat ze Noa na 75 minuten wisselden."

Bondscoachschap

Koeman heeft bij Oranje een contract getekend dat afloopt op 31 juli 2026, een week of twee na het aflopen van het WK van dat jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Tijdens de radio-uitzending wordt de jarige trainer stiekem gepolst naar zijn beschikbaarheid.

"Of ik dan beschikbaar ben? Dat weet ik niet", laat Bosz alle mogelijkheden open. "Ik heb bij PSV nog een jaar een contract voor na dit seizoen (ook tot medio 2026, red.). Hoe het daarna verder gaat weet ik niet, dus dat zien we wel."

Persconferenties

Dan merkt de studio op dat Bosz soms wat 'stroef' converseert met journalisten tijdens persconferenties, terwijl hij 'aan de telefoon zo'n onwijs, leuke, aardige vent' lijkt. "Dan ligt het dus misschien toch aan de journalisten", antwoordt Bosz met gevoel voor humor.

De trainer erkent dat het voor journalisten ook niet altijd eenvoudig is. "Als wij twee wedstrijden in de week spelen, dan heb ik vier persconferenties die week. Wat moet je op het laatst nog aan me vragen?", weet Bosz, die ook Koeman zag spartelen tijdens zijn perspraatjes bij Oranje.

De naam van Valentijn Driessen valt bovendien. "Die zit dan gelukkig niet bij ons", lacht de PSV-coach. "Maar je gaat dan toch een strijd krijgen. Ik zag Ronald laatst ook zitten en dan zie je gewoon hoe stroef dat loopt. Dat is niet leuk."