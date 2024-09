Peter Bosz wijzigt elftal PSV op één plek in Champions League-duel met Juventus en zet Noa Lang op de bank

De opstelling van PSV voor de Champions League-kraker tegen Juventus is bekend. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om Noa Lang op de bank te laten beginnen. Joël Drommel mag wel opdraven als vervanger van Walter Benítez en dat is de enige wijziging ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met NEC (2-0). De wedstrijd in Turijn begint om 18:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Eerder op de dag werd bekend dat Benítez toch niet kan opdraven in het Allianz Stadium. De vrouw van de Argentijn staat op het punt van bevallen, waardoor hij Turijn heeft moeten verlaten en Drommel de kans onder de lat krijgt. Laatstgenoemde heeft in augustus meermaals negentig minuten kunnen maken in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong PSV.

De verdediging van de Eindhovenaren bestaat uit Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams. Bosz overwoog om Schouten een linie te laten zakken, zoals vorig seizoen regelmatig het geval was, maar kiest er nu voor om de Oranje-international te laten staan op het middenveld.

Dat middenveld wordt naast Schouten ingevuld door Joey Veerman en Guus Til. Lang moet nog even geduld betrachten en begint op de bank, waardoor Malik Tillman het andermaal mag laten zien op de linksbuitenpositie. Johan Bakayoko staat op de rechterflank, terwijl aanvoerder Luuk de Jong de spits van dienst is.

Bosz liet maandag weten dat Lang zou kunnen starten, maar kiest daar dus niet voor. De aanvaller maakte zijn laatste minuten voor PSV op 24 augustus. Mauro Júnior kwam dit seizoen helemaal nog niet in actie in een officiële wedstrijd, doordat hij in de voorbereiding tegen Valencia geblesseerd raakte. De Braziliaan is er weer bij en ook hij staat voor zijn rentree.

PSV speelde nooit eerder in Champions League-verband tegen Juventus. Wel namen de Eindhovenaren het veertig keer eerder op tegen een Italiaanse tegenstander in het miljardenbal. PSV won 15 keer en ging 17 maal onderuit. Acht keer viel er een remise te noteren, zo berekende de landskampioen in aanloop naar het duel.

Opstelling Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico González, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.