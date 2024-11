Peter Bosz lacht na Feyenoord - Ajax: 'Jullie mening was leuk om terug te lezen, omdat er helemaal niks van klopte'

Peter Bosz was onder de indruk van het spel dat Ajax woensdagavond op de mat legde tegen Feyenoord. De zestigjarige trainer van PSV vertelt op de persconferentie dat hij de Amsterdammers ‘heel goed’ vond spelen en dat Feyenoord ‘eigenlijk kansloos’ was. “Dan zie je dat het niet zo makkelijk is om al je wedstrijden te winnen.”

“Ik heb thuis gekeken”, aldus Bosz. “Het was een hele interessante wedstrijd. Jullie hebben allemaal een mening voor die wedstrijd en dat is jullie werk, maar als dat op papier staat is dat leuk om terug te lezen, omdat er natuurlijk helemaal niks van klopte”, lacht de trainer.

“Iedereen verwachtte dat Feyenoord eroverheen ging, er werd 6-0 genoemd. Dan zie je de wedstrijd zich ontspinnen... Natuurlijk wordt Ajax geholpen door twee snelle goals, maar ik vond ze ook gewoon goed spelen.”

“Dan zie je wel hoe moeilijk het is om zaken te voorspellen, omdat Feyenoord in een hele goede fase zat. Ik vind eigenlijk dat ze kansloos waren tegen Ajax. Dan zie je hoe dat gaat.”

“Het verraste me wel dat Feyenoord geen antwoord had op de manier van spelen van Ajax, omdat ze juist in vorm waren de laatste weken en het oprecht goed deden. Dan zie je dat het niet zo makkelijk is om al je wedstrijden te winnen”, aldus de trainer, die het zaterdagavond met PSV opneemt tegen de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA.

“Het wordt een topwedstrijd, dat hebben we vorig seizoen gemerkt. Ze hadden een dramaseizoen, topclub-onwaardig, maar het werd wel 1-1. Toen hadden we veel blessures, die hebben we morgen ook. Bij hen is er iets aan het terugkomen, dat zie je.”

Toch vindt Bosz dat er nog (veel) verbetering mogelijk is bij Ajax. “Ze zijn nog niet waar ik vind dat Ajax moet zijn. Dat is logisch als je van ver moet komen. En ze moeten van ver komen. Vorig jaar was het topclub-onwaardig, maar ze zijn wel op de goede weg”, laat de trainer optekenen door De Telegraaf.

“Wat mij betreft mag iedereen alles verliezen en wij alles winnen, maar ik begrijp dat het goed is voor het Nederlands voetbal dat Ajax er weer bij is”, aldus Bosz.

De trainer van PSV mist de geblesseerden Jerdy Schouten, Joey Veerman, Adamo Nagalo, Sergiño Dest en Hirving Lozano in de ArenA. Het duel met de Amsterdammers begint zaterdagavond om 18.45 uur.

