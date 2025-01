Peter Bosz was tevreden na de zege van zijn PSV op Liverpool (3-2), maar toch vond de oefenmeester het niet prettig wat er in de slotfase gebeurde. In de kleedkamer zullen Johan Bakayoko en Isaac Babadi enkele felle woorden hebben gehoord.

Het tweetal liet zich in de slotminuten van het achtste Champions League-duel namelijk verleiden tot enkele momenten van gallery play. Met hakjes en no-look passes zorgden zij voor 'oeh's' en 'ah's' op de tribune, maar ook voor boosheid bij Bosz.

"Ik vond het verschrikkelijk", is de duidelijke mening van Bosz. "Daar erger ik me echt kapot aan. Dat is misplaatst, dat moeten ze niet doen. Het was een soort rondootje dat ze daar speelden, met een hakje en een non-look-pass."

In zijn tijd als speler had Bosz wel raad geweten met dat soort capriolen. "Als ik daar in had gestaan had ik ze afgezaagd onder de knieën", vertelt de 61-jarige oefenmeester met een serieus gezicht.

"Dat moet je gewoon niet doen. Ik vind het niet respectvol naar de tegenstander. Ik heb ze er nog niet op aangesproken, maar die komt nog wel. Ik houd wel van het publiek vermaken, maar op een andere manier. Ik denk dat we daarvoor ook al het publiek vermaakt hadden zonder al die gekkigheid."

Bakayoko wist op de persconferentie al dat hem een speech te wachten stond in de kleedkamer. "Ik krijg het straks van hem te horen, dat weet ik nu al", glimlachte de jonge Belg, die met een hele fraaie treffer de 1-1 op het scorebord zette.

"Ik denk dat de mensen ook daarvoor naar het stadion komen", licht Bakayoko zijn mening toe. "Je zag hoe ze daar op reageerden. Ik vind dat dat wel wat meer mag. De trainer heeft een andere beschrijving van mooi. Ik vind gallery play mooi, maar hij houdt van efficiënt voetbal."