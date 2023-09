Peter Bosz voert twee wijzigingen door in opstelling PSV

Woensdag, 27 september 2023 om 17:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:57

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles is bekend. Trainer Peter Bosz voert ten opzichte van het met 0-4 gewonnen duel met Almere City twee wijzigingen door. Sergiño Dest ontbreekt wegens ziekte en wordt vervangen door Jordan Teze, terwijl Ismael Saibari de voorkeur krijgt boven de eveneens niet geheel fitte Jerdy Schouten. Guus Til behoudt zijn basisplaats. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV. De Argentijn ziet de verdediging voor zich gevormd worden door Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Joey Veerman, Til en nummer 10 Saibari vormen het middenveld. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Hirving Lozano (rechts) en Noa Lang (links). Armel Bella-Kotchap, die afgelopen weekend nog ontbrak wegens de naweeën van een getrokken verstandskies, zit op de bank. Isaac Babadi ontbreekt in de selectie. Hij is net als Schouten niet geheel fit.

How we line up for #PSVGAE this evening ?? pic.twitter.com/j2Ciy0Mpqq — PSV (@PSV) September 27, 2023

PSV hoefde bij lange na niet alles te geven om zijn foutloze status in de Eredivisie een vervolg te geven in Almere. De Eindhovenaren walsten kinderlijk eenvoudig heen over de promovendus en hopen woensdagavond ook Go Ahead Eagles aan de zegekar te binden. Bosz waakt echter voor onderschatting, ondanks de overduidelijke favorietenrol tegen de Deventenaren. "Ik heb hier aan het begin van het seizoen al met de spelersgroep hier al over gesproken", liet de oefenmeester weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Hoe hou je elkaar scherp? Ik vind daarom dat je de dingen eerlijk moet benoemen na wedstrijden. Blij zijn en kritisch blijven na overwinningen. Wel altijd de realiteit blijven zien."

Na de kansloze openingswedstrijd in Alkmaar tegen AZ (5-1) is Kowet ongeslagen gebleven in zijn laatste vier wedstrijden. De ploeg van trainer René Hake won zelfs drie van zijn laatste vier duels en bezet momenteel de knappe zesde plaats in de Eredivisie. “Maar ondanks dat het verschil op de ranglijst niet groot is, zijn beide clubs verder op geen enkele wijze met elkaar te vergelijken", bleef Hake realistisch op de clubwebsite. “Ik hoop een ploeg te zien die zich op een goede manier presenteert en in staat is om een topclub goed weerstand te bieden." Hake moet het nog altijd stellen zonder de geblesseerde Finn Stokkers, die dit seizoen nog geen minuten heeft gemaakt.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Til, Saibari, Veerman; Lozano, De Jong, Lang.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Nauber, Kuipers; Linthorst, Willumsson, Rommens; Adekanye, O. Edvardsen, Sow.