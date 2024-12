Peter Bosz is, in tegenstelling tot veel van zijn pupillen, niet actief op sociale media en zal dat waarschijnlijk ook niet worden. De oefenmeester van PSV legt zijn afkeer tegen de online platforms uit in de NPO-avondtalkshow Eva van Eva Jinek.

"Ik vind het wel bijzonder. Ik heb zelf totáál geen sociale media. Nooit gehad, doe ik bewust niet", verklaart Bosz.

"Je hebt zo veel rotzooi daarop, daar wil ik niet eens naar kijken. Maar de jongens hebben het wel."

Zonder ernaar gevraagd te worden komt Bosz met een uiterst opmerkelijk voorbeeld op de proppen. "Ik word door een speler gebeld die tegen mij zegt: 'Trainer, ik wil het toch eventjes hebben over de marketing. Ik vind het belachelijk dat ik niet mijn eigen cameraploeg en mijn eigen fotograaf bij de training mag hebben.'"

Het moment zorgde voor complete verbazing bij de succestrainer van PSV. "Ik denk: waar gaat dit over. Ik ging ervanuit dat hij wilde weten waarom hij niet speelt."

"Ik heb hem gezegd dat ik het snap, maar het antwoord was toch 'nee'. Hij was van 2 miljoen volgers naar 1,9 miljoen gegaan. In zijn ogen kwam dat omdat er geen cameraploeg bij was", legt Bosz uit.

Of de man die PSV afgelopen seizoen naar de eerste landstitel sinds 2018 leidde het heeft over een speler uit zijn huidige selectie, wordt niet duidelijk. Eerder stond Bosz voor de groep bij achtereenvolgend AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon.