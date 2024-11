Peter Bosz schrok van slordig PSV tegen Ajax: 'Jeetje man! Jij had nog mee kunnen doen'

PSV-trainer Peter Bosz is geschrokken van het vele balverlies dat zijn team leed in de topper tegen Ajax. De oefenmeester is van mening dat PSV aan het begin van de tweede helft de controle had, maar dat het door de slordigheden in het spel van de Eindhovenaren toch nog misging (3-2).

Ajax kwam op achterstand door een fraaie kopbal van Luuk de Jong, maar nog voor rust wist Davy Klaassen, eveneens met het hoofd, voor de gelijkmaker te zorgen. Na rust werd de 1-2 van Ivan Perisic snel ongedaan gemaakt door Kian Fitz-Jim, waarna Mika Godts het duel in Amsterdams voordeel besliste.

"Aan het begin van de tweede helft hadden wij de controle", is Bosz van mening. "Dat vind ik wel. Dan merk ik aan mezelf ook dat ik rustiger op de bank zit. Dan hoef ik er niet iedere keer vanaf te komen. Dat hoef je je ploeg minder te helpen en zie je dat het goed is."

"Dat zit hem in twee dingen: de druk erop krijgen, dat zij de bal niet vijf, zes keer naar elkaar kunnen toespelen, en dat zit hem in dat je zelf in balbezit de oplossingen vindt. Dat zij de druk er niet op kunnen krijgen. Die controle hadden wij echt volledig aan het begin van de tweede helft."

Bosz, die de overwinning van Ajax 'verdiend' noemt, zag dat het mede door een fout voor de 3-2 van Godts toch nog misging. De oefenmeester krijgt vanuit de perszaal de vraag 'hoe gefrustreerd' hij was na de eerste helft (1-1), waarin Ajax het spel grotendeels domineerde. "Ik ken mijn jongens en weet hoe goed ze kunnen voetballen", antwoordt Bosz.

"Als je dan ziet wat voor simpel balverlies er geleden werd... Jeetje man! Jij had nog mee kunnen doen. Ik weet niet op wat voor niveau je speelt..." Bosz krijgt te horen dat de betreffende journalist 'een hele goede voetballer' is. "Dan had jij dus mee kunnen doen", antwoordt Bosz met een glimlach.

"Na vijf minuten had ik wel in de gaten dat het stroperig werd", analyseert Bosz de eerste helft verder. "We hebben afspraken gemaakt over het drukzetten, en dan zie je dat we iedere keer twee, drie meter te laat komen. Tegen een tegenstander van dit formaat is dat veel te veel. Dan geef je de tegenstander veel te veel tijd aan de bal."

PSV staat ondanks de nederlaag nog altijd fier bovenaan in de Eredivisie met dertig punten uit elf duels. Ajax heeft nu echter slechts vijf punten minder en de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht nog tegoed. PSV komt dinsdag in actie tegen Girona, voordat het de Eredivisie zaterdag hervat met een uitwedstrijd tegen NAC Breda.