Peter Bosz onthult wanneer PSV-ster Malik Tillman zwaar geblesseerd raakte

Trainer Peter Bosz van PSV heeft bij ESPN voor het eerst gereageerd op de zware blessure van Malik Tillman. De oefenmeester bevestigt vlak voor de wedstrijd PEC Zwolle - PSV dat Tillman voor langere tijd uitgeschakeld is.

"Wat hij precies heeft, weten we nog niet", opent Bosz in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior. "Dat zal de komende weken onderzocht worden."

"Hij heeft een enkelblessure opgelopen op het moment dat hij scoorde." Tillman tekende midweeks in de TOTO KNVB Beker voor de 1-2 tegen Excelsior. PSV won uiteindelijk na verlenging (5-4).

"Hij heeft de wedstrijd nog wel uitgespeeld, maar na de wedstrijd kreeg hij zoveel last. Het ziet er niet zo goed uit."

Tillman heeft al een MRI-scan gehad. "Maar het moet nu verder onderzocht worden, om te zien hoe het precies in elkaar steekt", aldus Bosz, die bevestigt dat hij Tillman 'een flinke tijd' kwijt is. "Ja."

Bosz hoopt dat zijn ploeg tegen PEC Zwolle beter voor de dag komt dan tegen Excelsior. "De ploeg was zelfkritisch, maar dat zijn ze altijd wel. Dus daar maak ik me geen zorgen over."

"Ook als het goed gaat, zijn ze zelfkritisch. Dus dat zit wel goed in deze groep." PSV kan in Zwolle een volgende stap richting de landstitel zetten. Het gat naar naarste achtervolger Ajax bedraagt op dit moment vier punten.