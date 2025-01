Peter Bosz onthult direct na afloop van billenknijpzege PSV aan Noa Vahle hoe hij zijn spelers noemde in kleedkamer

Peter Bosz windt zich na afloop van de 2-3 zege op Rode Ster in Belgrado niet te veel op over de discutabele rode kaart die Ryan Flamingo ontving tijdens het duel. De winnende trainer richt zijn aandacht meer op de dingen die goed gingen en sprak bewondering uit voor zijn spelers.

Halverwege het duel in Servië leken de lakens uitgedeeld. Driemaal sloeg PSV toe uit een corner, terwijl Rode Ster er weinig tot niks tegenover zette. Luuk de Jong (twee) en Flamingo verzorgden de doelpunten.

"De eerste helft was goed", weet ook Bosz. "In plaats van dat we ze tegen krijgen uit standaardsituaties, scoren we er zelf drie keer uit. Los daarvan vond ik dat we de controle over de wedstrijd hadden. We speelden goed, kregen nog wat kansen. 0-3 voor in een Champions League-uitwedstrijd, dat is comfortabel, denk je dan."

Snel na rust bleek er toch een vuiltje aan de lucht toen Flamingo met rood van het veld moest. Licht toucheerde hij Nemanja Radonjic bij een tackle, maar arbiter István Kovács zag in de verdedigende actie van de PSV-verdediger een zware overtreding op een doorgebroken speler, waardoor Flamingo direct rood kreeg. De VAR greep niet in.

Bosz houdt zich zicht- en hoorbaar in als hij naar het moment gevraagd wordt. "Het is zó licht, het is... Ik laat het daar maar bij." Ook een tweede poging van Ziggo Sport-verslaggeefster Noa Vahle blijkt boter aan de galg gesmeerd.

"Er gaat niet zo veel mis", hervat de oefenmeester zijn analyse. "Je komt met een man minder te staan, dan word je natuurlijk achteruit gedwongen. Dan gaan zij veel voorzetten geven en krijg je twee keer een goal tegen, dan wordt het nog spannend. Dat wordt overleven, dacht ik en dat is het ook geworden. We kregen nog wel een kans met Joey (Veerman, red) die vlak voor tijd een bal voorlangs schoot, een paar keer probeerden we nog eraf te komen, maar het was vooral overleven."

"Dat is jammer, want ik denk, en dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, dat dat met elf tegen elf nooit gebeurd was", spreekt Bosz dan toch teleurstelling uit. "Dan hadden we die wedstrijd op een andere manier uitgespeeld. Maar achteraf, prima, drie punten erbij."

Het over de streep trekken van de overwinning was wat de PSV-trainer betreft een groot compliment aan zijn spelers waard. "Ik vind dat de jongens ballen hebben getoond. Ik heb ze na afloop ook met 'mannen' aangesproken, niet met 'jongens', want ik heb vandaag mannen op het veld gezien."