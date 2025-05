Peter Bosz: 'Of hij start tegen Feyenoord? Ik weet het wel'

Peter Bosz wil nog niet vertellen of Sergiño Dest zondagmiddag in de basis staat tegen Feyenoord. De 24-jarige back van PSV heeft de hele week kunnen trainen en zit sowieso bij de selectie, maar of hij start? “Ik weet het wel, maar de opstelling wordt zondag pas bekend”, aldus Bosz.

Dest ontbrak tegen FC Groningen, Almere City en FC Twente. Vorige week, thuis tegen Fortuna Sittard, viel hij een kwartier voor tijd in. De Amerikaan heeft deze week goed en voluit kunnen trainen. Het wordt dus afwachten of hij aan de aftrap staat in De Kuip.

Bosz denkt dat Ismael Saibari er ook bij is in De Kuip. De Marokkaanse middenvelder raakte geblesseerd tijdens het uitduel met FC Twente. “Ik verwacht dat hij erbij is. Hij heeft in elk geval vandaag meegetraind”, wordt de trainer geciteerd door Marco Timmer van Voetbal International.

Bosz wil wel nog een kleine slag om de arm houden, omdat er zaterdag ook nog getraind wordt. Rick Karsdorp, Jerdy Schouten, Ricardo Pepi en Lucas Pérez zijn er sowieso niet bij in De Kuip. Karsdorp is donderdag succesvol geopereerd en heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV al gespeeld.

“Ik ben heel blij dat het weer beter gaat en we de mensen weer vermaken. Dat hebben we een tijdje niet gedaan. Het voetbal was echt minder. We spelen weer goed, met mooie aanvallen”, aldus de oefenmeester.

De uitwedstrijd tegen Feyenoord begint zondagmiddag om 14.30 uur. Als PSV verliest en Ajax in eigen huis van NEC wint, zijn de Amsterdammers kampioen.