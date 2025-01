Peter Bosz vindt de manier waarop er over Feyenoord-coach Brian Priske is geschreven en gesproken de afgelopen dagen 'schandalig', zo vertelt de trainer van PSV vrijdag op een persconferentie van de Eindhovenaren.

Priske zou volgens Deense media én alle gerenommeerde Nederlandse bladen ontslagen worden als hoofdtrainer van Feyenoord, ongeacht het resultaat van zijn elftal tegen Bayern München.

De reden daarvoor zou niet alleen de teleurstellende resultaten in de Eredivisie zijn, maar ook de matige verstandhouding met een (deel van) de technische staf. De Rotterdammers versloegen Bayern in eigen huis echter op fantastische wijze: 3-0.

Onmiddellijk werden er vraagtekens geplaatst bij het zeker lijkende ontslag van Priske. Daags na de wedstrijd sprak algemeen directeur Dennis te Kloese zich bij Rijnmond uit over de situatie en zei hij dat de Deen de hoofdtrainer van Feyenoord blijft.

Bosz heeft het allemaal meegekregen en vindt er het zijne van, zo laat hij blijken tijdens het perspraatje voorafgaand aan het duel tussen zijn ploeg en NAC Breda. "Ik heb genoten van de Nederlandse clubs in Europa", wordt hij door Voetbal International en het Eindhovens Dagblad geciteerd.

"Helemaal van Feyenoord, 3-0 winnen. Dan moet je daar een diepe buiging voor maken. Maar als je ziet hoe er over Priske wordt gesproken, dat vind ik echt schandalig. We hebben het hier over een mens, een trainer die een half jaar bij de club zit. Ik snap dat het ergens vandaan komt, maar toch."

"De titelstrijd is weer spannend", zei Bosz verder. "Ajax staat op één punt. Wij hebben het zelf weer spannend gemaakt", baalt de 61-jarige oefenmeester. "Wij willen controle hebben door goed balbezit hebben. Als we daar goed in zijn dan kunnen we heel goed voetballen."