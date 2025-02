Peter Bosz maakt melding van nieuwe blessure bij PSV: 'Hij is er niet bij tegen Juventus'

Peter Bosz kan dinsdagavond in de Champions League-ontmoeting van PSV met Juventus niet beschikken over Rick Karsdorp. Dat zei de trainer van de Eindhovenaren maandag op de voorbeschouwende persconferentie.

Karsdorp stond afgelopen zaterdag tegen Willem II (1-1) in de basis bij PSV, maar moest zich halverwege laten vervangen door Mauro Júnior. Nu blijkt dat hij het duel met Juventus helemaal moet missen.

“Rick is er niet bij”, aldus Bosz. “Ik hoop dat het niet al te ernstig is.” Wat er precies met Karsdorp aan de hand is, zegt Bosz niet.

Karsdorp, afgelopen zomer transfervrij overgekomen van AS Roma, kwam dit seizoen tot dusver tot zes Champions League-duels, waarvan vier als basisspeler. In totaal speelde hij tot nu toe achttien officiële wedstrijden voor PSV.

Karsdorp is niet de enige speler die ontbreekt bij de Eindhovenaren. Olivier Boscagli en Ricardo Pepi raakten in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (3-2) geblesseerd en zijn er dinsdag niet bij. Dat geldt ook voor de al langer geblesseerde Malik Tillman en Sergiño Dest.

Toch is er ook een opsteker voor Bosz. Richard Ledezma, die tegen Willem II nog ontbrak, is er weer bij tegen Juventus. Datzelfde geldt voor Tyrell Malacia en Ivan Perisic. Eerstgenoemde kwam vorige week over van Manchester United, terwijl Perisic niet ingeschreven was voor de competitiefase van de Champions League.

PSV eindigde in die competitiefase op de veertiende plek, en neemt het nu in de tussenronde van het miljardenbal op tegen nummer twintig Juventus. Er wordt dinsdag om 21:00 uur afgetrapt in Turijn. Volgende week woensdag, ook om 21:00 uur, volgt de return in Eindhoven.

“Juventus is voor mij een absolute topclub”, zei Bosz verder over de Italiaanse opponent. “PSV ook in de Nederlandse competitie. Zij doen even niet mee om de titel, bij hen is het ook net als bij ons wisselvallig. Maar het is wel Juventus.”

Wedstrijdselectie PSV voor duel met Juventus

Keepers: Walter Benítez, Joël Drommel, Niek Schiks.

Verdedigers: Mauro Júnior, Adamo Nagalo, Wessel Kuhn, Armando Obispo, Ryan Flamingo, Tyrell Malacia, Richard Ledezma.

Middenvelders: Joey Veerman, Jerdy Schouten, Ismael Saibari, Guus Til, Tygo Land, Isaac Babadi.

Aanvallers: Ivan Perisic, Luuk de Jong, Johan Bakayoko, Noa Lang, Esmir Bajraktarevic, Couhaib Driouech, Jesper Uneken.