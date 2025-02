Peter Bosz ziet eigenlijk maar één echte 'topprofessional' rondlopen bij PSV

Peter Bosz meldt zich zaterdag voorafgaand aan PSV - FC Utrecht kort bij de desk van ESPN in het Philips Stadion. De trainer van de Eindhovenaren bespreekt wat er beter kan in zijn ploeg en deelt de nodige complimenten uit aan een speler die ondanks de sportieve tegenslagen van PSV constant blijft presteren.

Ivan Perisic was afgelopen dinsdag de grote uitblinker bij PSV. De Kroatische middenvelder annex aanvaller scoorde op fraaie wijze tegen Juventus in de Champions League, al was dat niet voldoende om de 2-1 nederlaag in Turijn te voorkomen.

''Het lijkt mij als jonge jongen geweldig om zo'n jongen in je groep te hebben'', is Bosz enkele dagen later lovend over de inbreng van Perisic bij PSV. ''Want hij belichaamt in mijn ogen wat een topprofessional moet hebben. En gelukkig laat hij dat op de trainingen en in de kleedkamer ook zien.''

''Ik denk dat iedere jonge speler zijn voordeel daarmee kan doen'', aldus Bosz, die van verslaggever Milan van Dongen de vraagt krijgt of hij Perisic ook gebruikt in de coaching richting Noa Lang en Johan Bakayoko. ''Ja'', luidt het korte antwoord.

Van Dongen wil direct weten hoe dergelijke sessies verlopen. ''Ik laat weleens beelden zien van hoe Perisic door zijn knieën staat tussen twee spelers en anticipeert. En dus niet reageert op wat er gebeurt'', legt Bosz uit hoe hij de 35-jarige Kroaat als voorbeeld gebruikt bij PSV.

''Als je ziet hoe hij meeverdedigt, en zijn vleugelverdediger helpt om te dubbelen... Dat is mooi om te zien. En als je zo iemand in je ploeg hebt, moet je daar gebruik van maken'', aldus de PSV-coach.

Perisic heeft ook zaterdag tegen Utrecht een basisplaats bij PSV. Ditmaal begint de routinier vanaf de linkerkant, terwijl Perisic tegen Juventus nog de rechterflank bestreek.