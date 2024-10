Peter Bosz lijkt na Makkelie-gate statement te maken met opvallend interview

Er is voorafgaand aan AZ-PSV verbazing in De Eretribune over het interview op het veld met Peter Bosz. De oefenmeester was opvallend kort in zijn antwoorden in gesprek met verslaggever Wouter Bouwman en leek blij te zijn dat het interview was afgelopen. Eén en ander heeft wellicht te maken met de voorwaardelijke schorsing van één duel die de PSV-coach kreeg na diens forse kritiek richting Danny Makkelie.

Bosz leek er weinig zin in te hebben om dieper in te gaan op onder meer de basisplaats voor Noa Lang en de reserverol voor Malik Tillman. ''Je probeert het wel kort te houden nog'', merkt Bouwman op. ''Ja, vind je? Daar had jij je op ingesteld, of niet?'', antwoordt Bosz met een glimlach. ''Ik vind het vrij korte antwoorden'', voegt de verslaggever daaraan toe.

Het korte gesprekje maakt al snel de tongen los in de studio, onder meer bij Marciano Vink. ''Wij willen dat spelers heel erg vrij zijn in hun antwoorden. En we vinden het superleuk als ze aan de desk staan en zeggen wat ze denken. Dan krijg je ook mooie tv'', zo opent Vink.

''En van trainers willen we horen wat ze vinden. Maar Bosz is nu gestraft. We hadden het net over die twee jaar voorwaardelijk, dat vinden we belachelijk. Ik denk dat Bosz zich nu heeft voorgenomen om niks meer te zeggen'', voorziet de analist dat de trainer van PSV voortaan geen boude uitspraken meer zal doen.

''Het is toch van de zotte? Het kan dat je iemand niks vindt'', verwijst Vink naar de woorden van Bosz richting Makkelie. ''Ik kan jou (Jan Joost van Gangelen, red.) ook niks vinden en dat hardop zeggen.''

''Maar dat je daarvoor gestraft wordt... Ik zou ook een beetje op mijn pik getrapt zijn. Ik zou ook voor de camera staan en denken: Zoek het uit. Ik heb vaak genoeg aan die desk gestaan bij PSV, en Bosz was altijd relaxed'', weet Vink inmiddels uit ervaring.

''En hij is nu alleen gewoon heel erg kort. Dat snap je toch, dat hij kort is?'', wil Vink tot slot weten van zijn tafelgenoten. ''Over een week of drie, vier zal dat wel weer komen.''