Peter Bosz lacht om woedende Noa Lang: ‘Het is toch een beetje raar dat je dat doet, of niet?’

PSV won zaterdagavond met klinkende cijfers op bezoek bij Almere City FC: 1-7. Na afloop reageerde trainer Peter Bosz ook op het gedrag van Noa Lang, die na diens wissel zichtbaar gefrustreerd was en dat liet weten ook. Bosz reageerde voor de camera van ESPN met een lach.

Lang werd na ruim een uur spelen bij een 1-2 stand naar de kant gehaald door Bosz. De vleugelaanvaller werd vervangen door Couhaib Driouech, die zijn invalbeurt na drie minuten bekroonde met een doelpunt. Hij kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten en volleerde hem via een stuit tegen de touwen.

Lang, die eerder in de wedstrijd een assist had geleverd bij de openingstreffer, had iets daarvoor via de achterlijn het veld verlaten. Hij smeet zijn polsbandjes gefrustreerd op het gras en trapte de microfoon achter het Almeerse doel met zijn knie omver.

Ook bij de dug-out trapte hij nog even tegen de krat bidons aan, alvorens hij met een ingetapet bovenbeen plaatsnam op de reservebank. Van een blessure lijkt echter geen sprake. Lang is nog altijd in opbouw als gevolg van zijn slepende hamstringblessure van vorig seizoen.

“Ik moet er wel een beetje om lachen, hahaha”, reageerde Bosz na afloop van de wedstrijd. “Het is toch een beetje raar dat je dat doet, of niet? Maar goed, iedereen reageert op zijn eigen manier en ik vind het prima als hij dat wil”, aldus de PSV-trainer.

Bosz heeft totaal geen spijt van de wissel en benadrukt hoe belangrijk de fitheid van de 25-jarige buitenspeler is. “Het is niet in percentages uit te drukken hoeveel hij kan spelen”, aldus Bosz. “Hij is van ver gekomen en ik ben blij dat hij dit kan doen. Na de interlandbreak spelen we twee wedstrijden per week. Dus het is zaak om hem fit te houden.”

Vervolgens speculeert Bosz over de reden waarom Lang zo zou reageren na zijn wissel. “Ik kan me voorstellen, dat hij boos op zichzelf was, maar ik heb het hem niet gevraagd. Hij was bij die goal betrokken, daar stond hij verkeerd. Dat was zijn fout. Misschien dat hij daar boos over was, maar ik weet het niet”, besluit hij.

