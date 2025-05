Peter Bosz laat Dest op de bank beginnen tegen Feyenoord en maakt keuze tussen Til en Saibari

De opstelling van PSV voor de kraker tegen Feyenoord is bekend. Sergiño Dest keert nog niet terug in de basis, terwijl Guus Til de voorkeur krijgt boven Ismael Saibari. De kraker in De Kuip begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Weinig verrassend verdedigt Walter Benítez het doel van PSV. Richard Ledezma krijgt de voorkeur boven Dest. Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior completeren de defensie.

Saibari keert terug in de selectie na een korte periode blessureleed, maar ziet Til starten. Joey Veerman en Malik Tillman ondersteunen de in Zambia geboren middenvelder.

Voorin geen verrassingen. Ivan Perisic, vorige week goed voor een hattrick tegen Fortuna Sittard (4-1), krijgt opnieuw de voorkeur boven Johan Bakayoko. Spits Luuk de Jong wordt aan de linkerkant bijgestaan door Noa Lang.

Voor PSV is deze zondag bepalend voor de rest van het seizoen. Wint het, dan plaatst het zich voor de Champions League en houdt het de druk op koploper Ajax, dat vier punten meer heeft.

Bij een nederlaag kan Ajax een paar uur later kampioen worden. Een zege op NEC volstaat dan voor de Amsterdammers. Bovendien zouden de Eindhovenaren het gat naar Feyenoord zien slinken tot twee punten, en dreigt de gang naar plek drie in de laatste twee speelrondes.

“Vanaf de eerste minuut willen we aanvallen en gaan we er alles aan doen om te winnen”, sprak Bosz vol vertrouwen op de persconferentie. “Met het vertrouwen zit het goed. De afgelopen weken boeken we goede resultaten, spelen we verzorgd voetbal, creëren we veel kansen en geven we nauwelijks iets weg."

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Til, Tillman, Veerman; Perisic, De Jong, Lang.