Peter Bosz krijgt goed nieuws en ziet selectie van PSV spoedig versterkt worden

Goed nieuws voor PSV in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Juventus: Sergiño Dest keert voor het eerst sinds april 2024 terug bij de wedstrijdselectie. De Amerikaan liep toen een zware knieblessure op. Hij zal echter nog geen minuten maken, meldt Rik Elfrink via X.



Volgens de PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad reist Dest mee af naar Turijn en zal hij er de volledige wedstrijdvoorbereiding bij zijn. Minuten komen echter nog te vroeg voor de geboren Almeerder. Voor hem is dit één van de laatste stappen in zijn revalidatie.



Verder is er nog meer goed nieuws te melden bij PSV: Richard Ledezma is terug bij de Eindhovenaren en is dinsdagavond beschikbaar. De Amerikaan had last van een hoofdblessure en speelde hiervoor op 1 februari in de 3-3 tegen NEC uit zijn laatste minuten.



Bij PSV ontbreken er voor de rest nog wat spelers. Voor Malik Tillman en Olivier Boscagli komt deze wedstrijd nog te snel. Ricardo Pepi heeft een zwaardere blessure en komt de rest van het seizoen niet meer in actie. Hierdoor zullen de Eindhovenaren alleen Luuk de Jong als spits beschikbaar hebben uit het eerste elftal.



Ook Juventus kan niet beschikken over meerdere spelers door blessures. Zo zal oud-Ajacied Arkadiusz Milik niet beschikbaar zijn voor de Oude Dame vanwege een meniscusblessure. Ook verdedigers Juan Cabal, Gleison Bremer, Pierre Kalulu en middenvelder Andrea Cambiaso zullen afwezig zijn vanwege verschillende blessures.



PSV beleefde afgelopen weekend geen goede generale voor het duel van dinsdagavond. In het eigen Philips Stadion werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd werd gekenmerkt door veel irritaties tussen het publiek en Noa Lang.



In tegenstelling tot PSV beleefde Juventus een betere voorbereiding. Een 1-2 overwinning uit bij het nieuw gepromoveerde Como van Cesc Fàbregas leverde ze de volle drie punten op. Juventus bezet momenteel de vijfde plaats in de Serie A. Ondanks één verliespartij tot nu toe in de competitie bedraagt de achterstand op koploper Napoli twaalf punten.