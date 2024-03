Peter Bosz kan totaal niet genieten van PSV - Feyenoord: ‘Maar dat moment...’

Peter Bosz kijkt met gemengde gevoelens terug op het optreden van PSV. Zondagmiddag speelde de Eindhovenaren met 2-2 gelijk in de topper tegen Feyenoord, maar de trainer voelt dat er meer in had gezeten voor zijn ploeg. Bosz geeft aan ‘niet te hebben genoten’, al is hij wel erg te spreken over de openingstreffer van Malik Tillman.

PSV is ook na de 24e speelronde ongeslagen in de Eredivisie. De koploper keek tegen Feyenoord even tegen een achterstand aan, maar pakte alsnog een punt in de topper in Eindhoven dankzij een fraaie goal van Guus Til: 2-2. Toch is Bosz absoluut niet tevreden.

“Ik heb zeker niet genoten van de wedstrijd”, geeft Bosz na afloop aan voor de camera van ESPN. “Ik heb geen goed voetbal gezien. De eerste helft waren wij de bovenliggende partij, maar ik heb niet echt kunnen genieten.”

“Voor mijn gevoel wilde Feyenoord de eerste helft niet voetballen, terwijl wij heel slordig waren in de opbouw. En als je ziet hoe wij die tweede helft beginnen: dat is helemaal slecht. Dat kunnen wij veel beter, maar dat heb ik helaas niet gezien.”

“Van de 1-0 heb ik overigens wel genoten, want dat was een geweldige goal”, vervolgt Bosz. “Het inspelen richting Luuk de Jong, die de bal vervolgens perfect doorkaatste. Daarna volgde de individuele actie (van Tillman, red.): geweldige goal.”

“Wij kunnen zoveel beter. We wisten dat Feyenoord maar twee dagen rust had gehad, dus we wilden de gaskraan volledig opendraaien. Het veld maakte het niet makkelijk, want er gleden veel mensen uit. Dat was niet in ons voordeel, maar wij kunnen gewoon veel beter. Het is jammer dat je dat niet in deze belangrijke wedstrijd kunt laten zien.”

“Als je niet kan winnen, dan moet je in ieder geval niet verliezen. Dat hebben we vandaag niet gedaan. Het gat is tien punten gebleven”, besluit Bosz.

