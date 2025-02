Peter Bosz houdt Malacia op de bank bij PSV en voert wijziging door in aanval

Trainer Peter Bosz van PSV heeft zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Juventus bekendgemaakt. Tyrell Malacia en Johan Bakayoko beginnen op de bank. Ivan Perisic krijgt de voorkeur boven de Belgische aanvaller. Noa Lang blijft ondanks de ruzie met het PSV-publiek tegen Willem II gewoon staan. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Walter Benítez staat tussen de palen in het Juventus Stadium, waar de Eindhovense defensie bestaat uit Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Armando Obispo en Mauro Júnior. Rick Karsdorp is niet fit genoeg om een rol te spelen in Turijn.

Jerdy Schouten, van wie werd verwacht dat hij naar achteren zou schuiven, moet samen met Joey Veerman de controle op het middenveld verzorgen. Ismael Saibari is verantwoordelijk voor de aanvallende intenties. Guus Til is verwezen naar de bank.

Luuk de Jong wordt in de voorhoede bijgestaan door Perisic en Lang. Bakayoko moet dus genoegen nemen met een reserverol en mag hopen op een invalbeurt tegen Juventus.

Bosz vertelde maandag dat het chagrijn binnen de ploeg niet verdwenen is. De Eindhovenaren speelden zaterdag verrassend gelijk tegen Willem II (1-1) en zijn de koppositie in de Eredivisie kwijt. “Dat chagrijn krijg je niet uit de ploeg, want we hebben nog geen wedstrijd erna gespeeld.”

“Dat blijft altijd toch tot de volgende wedstrijd hangen, zeker bij mij. Maar het is voetbal en we moeten door.” Bosz kan in Turijn geen beroep doen op Malik Tillman, Ricardo Pepi, Olivier Boscagli, Sergiño Dest en dus Karsdorp.

In de openingswedstrijd van de competitiefase van de Champions League nam PSV het ook al op tegen Juventus. Destijds waren de Italianen met 3-1 te sterk voor de ploeg van Bosz, door treffers van Kenan Yildiz, Weston McKennie en Nicolás González. Saibari redde de eer in blessuretijd.

Opstelling Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico González, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Veerman; Perisic, De Jong, Lang.