Peter Bosz heeft begrip voor vertrekwens doelman Joël Drommel bij PSV: ‘Maar....’

Walter Benítez heeft zondag gewoon een basisplaats bij PSV, zo verzekert trainer Peter Bosz vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel om de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord. De PSV-coach gaat daarnaast dieper in op de vertrekwens van Joël Drommel, die Benítez al enige tijd voor zich moet dulden.

"Dat is gewoon Walter Benítez", stelt Bosz onomwonden op de vraag van clubwatcher Rik Elfrink op doel staat bij PSV. De vraag werd gesteld omdat Feyenoord-collega nog niet wil verklappen wie zondag het doel verdedigt bij Feyenoord: Justin Bijlow of Timon Wellenreuther.

Elfrink wil vervolgens weten of Bosz het een probleem vindt dat reservedoelman Joël Drommel liever op korte termijn vertrek bij PSV. "Dat is helemaal geen probleem, want ik snap hem volledig", zo benadrukt de coach van de Eindhovenaren.

"Dat is een jongen die als eerste keeper naar PSV is gekomen. En vervolgens op de bank is terechtgekomen. En hij heeft een leeftijd (27, red.) dat hij vindt dat hij echt moet keepen. Dus ik snap dat", leeft Bosz mee met Drommel.

Om er direct aan toe te voegen: "Maar er moet dan wel een club komen waar hij naartoe wil en waar PSV mee uitkomt. En daar heb ik eind vorig seizoen al met hem over gesproken. Eigenlijk gedurende het seizoen ook al. Dat heeft hij mij toen ook al verteld."

"Dus aan het begin van dit seizoen is het eigenlijk helemaal geen issue. En als hij zich blijft gedragen, en daar heb ik helemaal geen vraagtekens bij, zoals afgelopen seizoen.... Hij heeft geen enkele training overgeslagen en altijd honderd procent gegeven. Dat is hoe je je hoort op te stellen."

"En dat je dan vervolgens zegt: 'Ik zou het liefst ergens gaan spelen'. Dat is geen enkel probleem", aldus Bosz over Drommel, die bij PSV binnenkwam in 2021 en nog twee seizoenen onder contract staat in Eindhoven.

