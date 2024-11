Pers concludeert: 'AZ verwende het publiek en mag trots zijn; zelden was FC Twente zo slecht'

AZ en FC Twente werkten donderdag hun vijfde Europa League-duel van het seizoen af. De Tukkers stelden in eigen huis enorm teleur en verloren na een vroege tegentreffer van het Belgische Union St. Gilloise: 0-1. AZ hield Galatasaray in het AFAS Stadion knap op een 1-1 gelijkspel.

AZ

"AZ verwent zijn publiek met gedurfd spel tegen Galatasaray", kopt Willem Vissers in zijn artikel namens De Volkskrant. De Alkmaarders leverde met het zwaarbevochten puntje een topprestatie en zette het Turkse voetbal op zijn plek, oordeelt de sportjournalist.

"Het grootsteedse Turkse topvoetbal is in luttele weken op zijn plaats gezet door het relatief bescheiden AZ. Dat wel. Gewonnen van Fenerbahçe (3-1), gelijk tegen Galatasaray. Daarop mag AZ trots zijn", aldus Vissers, die mooie woorden over heeft voor het spelplan van trainer Maarten Martens.

"AZ verdiende sowieso complimenten, om zijn instelling, de spelvreugde en het lef om de gerenommeerde ploeg uit Istanbul met al zijn belegen klasse tot het uiterste te dwingen. AZ heeft nog genoeg kans om de volgende fase te bereiken", concludeert de kwaliteitskrant.

Volgens het Algemeen Dagblad zullen de Noord-Hollanders ondanks het knappe resultaat een 'zure nasmaak' houden na donderdagavond. "Voorzichtig gingen de handen op elkaar bij de spelers van AZ na het gelijke spel tegen Galatasaray al was het besef er ook dat er meer in had gezeten tegen de kwalitatief sterke tegenstander met de grote namen."

"AZ weerstaat Turkse furie", kopt De Telegraaf. "Galatasaray was niet voor niets de ploeg die halverwege de groepsfase de gedeelde tweede plaats bezette. Wat dat betreft was de puntendeling een uitstekende prestatie van AZ, dat niet bijster veel opschoot met het gewonnen puntje. Wel staan Martens & co vooralsnog in de 'veilige zone' die recht geeft tot toegang naar de tussenronde."

FC Twente

FC Twente kon, in tegenstelling tot AZ, op minder lof rekenen van het vaderlijke journaille. "Zelden was FC Twente de laatste jaren zo slecht als donderdag tegen Union", kopt Leon ten Voorde, clubwatcher, bij Tubantia. Hij heeft geen goed woord over voor het optreden van de ploeg van Joseph Oosting.

"Royale Union Saint-Gilloise, de nummer 9 van België, declasseerde de thuisploeg op een manier die je de laatste jaren niet meer hebt gezien in De Grolsch Veste. Alsof er elf Kenianen voor het eerst op een ijsbaan waren, zo stond FC Twente tot verbazing van de eigen aanhang te schutteren."

"Union zette druk over het hele veld en daar schrokken de Enschedeërs zo van, dat ze geen bal meer van A naar B kregen", vervolgt Ten Voorde. "Zelfs een punt bleek teveel gevraagd voor FC Twente, dat in tijden niet zo onherkenbaar te werk ging in Enschede en onder een fluitconcert de kleedkamer op zocht."

De Volkskrant nam een 'dramatische' eerste helft waar. "Bij Twente ging voor rust zo’n beetje alles mis wat mis kon gaan. Kijk alleen al hoe Sem Steijn en Gijs Besselink de bal in de opbouw kinderlijk eenvoudig verloren, alsof ze verrast waren dat er een tegenstander in de buurt stond."

Na knappe optredens tegen Manchester United, Fenerbahçe en Lazio werd op voorhand meer verwacht van het duel met de Belgen. In de resterende duels met Olympiakos, Malmö FF en Besiktas zullen de Tukkers de punten hard bij elkaar moeten sprokkelen wil het aanspraak maken op Europese overwintering.