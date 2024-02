‘Perfecte’ Xavi Simons ontvangt prachtig compliment van Leipzig-teamgenoot

Dani Olmo is groot fan van Xavi Simons. De Spaanse middenvelder geeft hoog op van zijn Nederlandse teamgenoot bij RB Leipzig, zo vertelt hij op de clubsite van die Roten Bullen. "Hij is een perfecte speler voor ons."

"Xavi is een klasse apart", steekt Olmo de loftrompet. "Dat heeft hij nu al laten zien hier. We hebben een hele goede connectie op het veld, maar hij kan ook dingen alleen doen."

De Spanjaard is onder de indruk en vindt dat Simons bijna alle facetten van het spelletje beheerst. "Hij is een hele complete speler. Hij heeft een geweldige dribbeltechniek en kan uitstekend afmaken."

"Hij is echt een complete speler voor ons systeem, voor hoe we spelen, onze ideeën, de ideeën van de coach. Hij is perfect voor ons", besluit Olmo, die ook lovende woorden heeft voor ex-Vitessenaar Loïs Openda.

"Hij is snel en sterk en dat kan het verschil maken als we een counteraanval starten. Dat is waarom hij zoveel goals voor ons gemaakt heeft en hopelijk gaat hij er nog veel meer scoren", vertelt de 32-voudig international.

RB Leipzig vecht momenteel in de Champions League een tweeluik uit met Real Madrid. Het eerste duel werd door de Madrilenen met 0-1 winnend besloten. In de competitie staat de ploeg vijfde, op een punt afstand van nummer 4 Borussia Dortmund.

Huurling Simons hoopt uiteraard zijn tijdelijke periode bij Leipzig succesvol te besluiten. De teller staat dit seizoen na 31 wedstrijden op 8 goals en 9 assists. In juli keert de elfvoudig international in principe terug bij Paris Saint-Germain.

