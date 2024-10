Perez ziet grandioze prestatie van Feyenoorder: 'Zoals Tadic uit bij Real Madrid'

Kenneth Perez is lyrisch over het optreden van Hwang In-beom tegen Benfica. De middenvelder van Feyenoord speelde tijdens de 1-3 uitzege op Benfica een geweldige wedstrijd in de ogen van Perez. Zo goed zelfs, dat de analist van ESPN de vergelijking trekt met het legendarische optreden van toenmalig Ajacied Dusan Tadic in de Champions League tegen Real Madrid.

Feyenoord laat de afgelopen weken uitstekend voetbal zien onder trainer Brian Priske, die zijn ploeg na de winterstop volledig naar zijn hand lijkt te hebben gezet. De Rotterdammers wonnen de afgelopen weken overtuigend van onder meer Go Ahead Eagles (1-5) en Benfica (1-3), en ook FC Utrecht werd zondag overtuigend aan de zegekar gebonden (0-2).

Perez denkt dat de titel een heel moeilijk verhaal gaat worden voor Feyenoord, dat aan het begin van het seizoen veel punten verspeelde en te maken heeft met het nog foutloze PSV. Het gat bedraagt acht punten, áls Feyenoord woensdag van Ajax wint. Het doet niets af van de opmars van Feyenoord, dat volgens Perez door Hwang is begonnen te draaien.

"Je zegt vaak dat één speler niet het verschil kan maken, maar ik denk toch van wel", vertelt Perez bij Dit was het Weekend. "Die Hwang, als je hem zag tegen Benfica... Ik denk dat hij de perfecte wedstrijd speelde. Ik denk dat hij zijn Dusan Tadic-wedstrijd heeft gespeeld, uit tegen Real Madrid", is Perez lyrisch.

In 2019, in de returnwedstrijd van de achtste finale in de Champions League tegen Real Madrid, schitterde Tadic in Santiago Bernabéu met een prachtige treffer en dito assist op David Neres. L'Équipe beoordeelde de prestatie van de Serviër met een 10. "Wat Hwang deed, was ongelooflijk", gaat Perez verder, "links, rechts, ingespeeld... Met vier man in zijn rug draaide hij nog weg. Het was ongekend."

Perez spreekt zijn ongeloof uit dat Hwang (28) niet eerder is ontdekt. De Zuid-Koreaan speelde in Europa eerder voor onder meer Olympiacos en Rode Ster Belgrado, de club die hem afgelopen zomer voor zeven miljoen euro verkocht aan Feyenoord. "Wat hij doet voor Feyenoord: normaal konden de centrale verdedigers de bal niet kwijt. Nú kunnen ze hem altijd inspelen."

"Hij is altijd het eerste station, of Timber. Maar alles kwam op Timber aan toen hij er nog niet was. Nu wordt hij ingespeeld en je weet als verdediger: hè hè." Ook tegen Utrecht vond Perez Hwang goed. "Hij loopt tegen zijn centrale verdedigers aan, waardoor Utrecht meegaat en er heel veel ruimte rondom de middenlijn komt. Zo kunnen of de buitenspelers of de spits met één pass ingespeeld worden", aldus Perez.