Perez trapt rem in: ‘Men zegt dat hij voor 60 miljoen naar Atleti gaat, waarom?’

Maandag, 13 november 2023 om 20:30 • Mart van Mourik

Kenneth Perez vindt de ‘hype’ rond Santiago Gimenez overdreven. Volgens de analyticus wordt er ‘in de media’ te makkelijk geroepen dat de spits van Feyenoord voor een groot bedrag de overstap zal maken naar de topclub, maar laat in het programma Voetbalpraat van ESPN weten dat Gimenez nog veel te bewijzen heeft.

Gimenez schoot in de openingsfase van het seizoen uit de startblokken en noteerde in zijn eerste vijftien optredens in alle competities al vijftien doelpunten. Nu lijkt de Mexicaans international in een mindere fase te zitten: hij kwam niet tot scoren in de afgelopen vier wedstrijden.

Journalist Willem Vissers dicht de spits een grote toekomst toe en stelt dat het goed is dat Gimenez een tegenslag krijgt. “Bij Gimenez was het natuurlijk zo dat iedereen zich afvroeg: waar gaat dit eindigen? Het is natuurlijk wel een interessante speler waarvan je zegt: die gaat ooit bij Atlético Madrid of hoger spelen.”

“Hij heeft nu wel een paar wedstrijden op rij niet gescoord”, vervolgt Vissers. “Ik was ook in Rome bij de wedstrijd tegen Lazio. Daar was hij ook, op één of twee balletjes na, niet echt gevaarlijk. Het is denk ik ook wel weer goed voor hem om een periode te hebben waarin hij niet zo makkelijk scoort.”

Perez vraagt zich af waarom zijn collega zegt dat Gimenez zomaar bij een topclub belandt. “Waarom wordt het eigenlijk zo makkelijk gezegd dat hij wel bij Atlético Madrid en dat soort clubs eindigt? Hij is niet eens de eerste spits bij Mexico. Mensen gaan er maar vanuit dat hij vijftig of zestig miljoen moet opleveren en dat hij bij Atlético Madrid uitkomt.”

“Gemakshalve wordt er gewoon gezegd dat de tweede spits van Mexico voor vijftig of zestig miljoen bij Atlético Madrid gaat voetballen. Ik vind het best wel opvallend dat zulke uitspraken zo gemakkelijk gedaan worden.”

“Ik zie een goede spits die zich fantastisch heeft ontwikkeld”, zo gaat Perez verder. “Hij heeft het in ieder geval tegen Lazio laten zien in de Champions League. Hij zit nu wel in een mindere periode en dan zie je ook wat zijn bodemniveau is. Het topniveau hebben we nu wel gezien.”

“Waarschijnlijk kunnen we dan concluderen dat zijn daadwerkelijke niveau ergens tussen dat topniveau en zijn bodemniveau zit. Nou, dan vind ik het heel makkelijk om te zeggen dat hij op basis van dat gemiddelde niveau voor zestig miljoen euro naar Atlético gaat”, besluit de analyticus.