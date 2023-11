Perez snapt niets van Weghorst-onthullingen Avsaroglu: ‘Five minutes of fame’

Kenneth Perez heeft gereageerd op het opvallende interview dat Wout Weghorst gaf aan NOS-journalist Arman Avsaroglu na afloop van Nederland - Ierland (1-0). De spits maakte de enige treffer van de wedstrijd, waarmee Oranje zich plaatste voor het EK 2024. Tijdens het interview verbaasde Weghorst zich over de volgens hem negatief ingestoken vraagstelling van Avsaroglu, die stelde dat de wedstrijd moeizaam verliep. Weghorst snapte weinig van sommige vragen van Avsaroglu en kan op steun rekenen van Perez. "Je had ook kunnen zeggen: 'Hoe zag jij de wedstrijd?' In plaats van dat jij je eigen mening daarin verkondigt", klonk het onder meer bij Voetbalpraat op ESPN.

"Ik wil terugkomen op het interview met Wout Weghorst", begint Perez. "Niet zozeer het interview zelf, waar ik eigenlijk wel de kant van Wout Weghorst kies, omdat ik dat een aparte vraag vond, zo vroeg in het interview." Journalisten Martijn Krabbendam en Sjoerd Mossou kijken Perez vragend aan. "Meen je dat nou?", vraagt Krabbendam. "Ja, draai de vraag eens om. Als iemand die nooit radio heeft gemaakt zegt tegen deze radioverslaggever (Avsaroglu, red.), die dan net een prijs zou hebben gewonnen: 'Gefeliciteerd met de prijs, maar het gaat wel moeizaam, hè?"

"Hoe zou hij dan gereageerd hebben? Wout Weghorst heeft zich net gekwalificeerd voor het EK, heeft daarin best een belangrijke rol, wordt overal een beetje beschimpt. En dan is de tweede vraag: 'Het ging heel moeizaam'. Je had ook kunnen zeggen: 'Hoe zag jij de wedstrijd?' In plaats van dat jij je eigen mening daarin verkondigt. Ik wil niet de mening van iedereen, maar van de speler horen. 'Wout Weghorst, wat vond jij van de wedstrijd?' Nou, als hij dan zegt: 'Ging top!', dan kun je zeggen: 'Vanaf de kant leek het...'"

"Waar ik eigenlijk naartoe wil, en dat heeft misschien met de five minutes of fame te maken, dat je de volgende dag in een podcast gaat vertellen over wat er daarna gebeurde." Avsaroglu onthulde in de NOS Voetbalpodcast dat hij en Weghorst met elkaar in gesprek gingen na het interview. "Toen kreeg ik ook te horen: ‘Je hebt precies wat je wil.’", vertelde Avsaroglu. "Ik hoop toch echt dat Wout Weghorst weet dat wij hier niet op uit zijn. Wij willen gewoon een gesprek met iemand voeren en zijn niet uit op een confrontatie of conflict. Dat denkt hij echt, maar wij zoeken het niet op. Dat is vooral voor hem heel jammer.”

“Ik deed wel wat stapjes achteruit en uiteindelijk moest de KNVB eraan te pas komen om Wout Weghorst maar even weg te halen", vervolgde Avsaroglu. "Dat was wel apart.” Volgens de journalist wilde Weghorst zelfs dat het interview niet werd uitgezonden. "Daarmee erkent hij zelf eigenlijk ook wel dat er iets niet helemaal goed is gegaan in dit gesprek. Bovendien liep hij middenin het interview het beeld uit, hij liep gewoon weg. Dat vind ik ook geen normaal gedrag eigenlijk."

"Dat je in geuren en kleuren alles vertelt", gaat de verbaasde Perez verder. "Naar mijn mening is de mixed zone een plek waar als er dingen gebeuren, die daar ook moeten blijven." Krabbendam snapt weinig van de opmerking van Perez. "Dan moet je met de melkboer daar gaan staan, of met de slager, maar toch niet met journalisten? Wat daar gebeurt mag je toch gewoon... Het is in de mixed zone." Sjoerd Mossou haakt in: "Dit is wel echt een specifiek mediagebied." Perez wijkt niet af van zijn mening. "Wat daar gebeurt, hoef je niet de volgende dag in geuren en kleuren te vertellen. Er een heel groot verhaal van te maken en Weghorst in een slecht daglicht proberen te zetten."

Later in de uitzending vertelt Perez dat hij ervoor vreest dat voetballers voorzichtigere interviews gaan geven. "Als de vraagstelling op die manier is, en de verslaggever vindt dat zijn eigen mening ertoe doet, dat je dan altijd van die interviews van niks krijgt. Waar jullie (journalisten, red.) waarschijnlijk ook helemaal klaar mee zijn. Dat gaat wel gebeuren als de insteek van de vraagstelling zo blijft. Dan gaan spelers denken: laat maar, ik heb er geen zin in."

Krabbendam neemt het vervolgens weer op voor Avsaroglu. "Arman vraagt gewoon wat het hele stadion heeft gezien." Perez: "Maar laat toch de speler zijn verhaal over de wedstrijd geven. Nu is het al geponeerd, van: 'Het was heel moeizaam'. Maar je kunt toch ook zeggen: 'Wout Weghorst, wat heb jij ervaren? Wat heb jij beleefd?' Dán kan je met je eigen mening komen, als je vindt dat die ertoe doet."