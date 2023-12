Perez snapt niets van één speler bij Feyenoord - PSV: ‘Gewoon een Zidanetje!’

Zondag, 3 december 2023 om 15:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:39

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi zijn lovend over het optreden van Ismael Saibari. De aanvallende middenvelder van PSV opende zondagmiddag de score in de gewonnen topper tegen Feyenoord (1-2) door van dicht bij raak te schieten uit een voorzet van Johan Bakayoko. “Fantastisch”, concludeert El Ahmadi. Tegelijkertijd bekritiseert het analistenduo Lutsharel Geertruida, die met een opmerkelijke pirouette balverlies leed voorafgaand aan het doelpunt.

PSV heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie. De koploper sloeg na rust in een kort tijdsbestek tweemaal keihard toe en won mede daardoor met 1-2 van Feyenoord in De Kuip. Saibari en Olivier Boscagli scoorden in de 65ste en 68ste minuut voor PSV en Santiago Gimenez deed in de slotfase nog wat terug. PSV hield echter stand en heeft nu tien punten voorsprong op de Rotterdammers.

“Hij deed het goed, maar vooral de tweede helft was hij fantastisch denk ik”, zo beoordeelt El Ahmadi na afloop het optreden van Saibari. “Zeker op basis van de tweede helft was hij voor mij de man van de wedstrijd. Of hij de bal nou wel of niet goed raakt, bij die goal staat hij ook gewoon weer op de juiste plek.”

Perez sluit zich aan bij zijn collega, al is hij vooral kritisch op Geertruida, die de goal met ongelukkig balverlies inleidde. “De aanleiding voor de goal is heel bijzonder. Wij keken naar Geertruida en we zaten haaks boven hem. Toen dachten we: nee hè, die gaat hij toch niet echt doen? Maar hij deed het gewoon: tussen twee of drie man in op een levensgevaarlijke plek een Zidanetje. Dat is best wel bijzonder als verdediger.”

Saibari zelf kijkt vol trots terug op een succesvolle week, waarin hij ook scoorde tegen Sevilla. “Het was inderdaad een droomweek. Twee goals in twee grote wedstrijden en daarmee het team goed geholpen, alleen maar mooi. Het was een zware, intense wedstrijd tegen een goede ploeg. Het was voor de supporters een mooie wedstrijd om te zien denk ik.”

De aanvallende middenvelder kon ondanks zijn aandeel in grote wedstrijden vaak niet rekenen op een basisplek in het huidige seizoen, maar hij geeft aan geduldig te zijn. “Als ik niet speel kijk ik vooral naar wat ik zelf fout doe, want de trainer zal wel een reden hebben.”

“Natuurlijk wil ik, zoals iedere voetballer, starten en de negentig minuten vol maken, dus als je de kans krijgt om te starten moet je die grijpen ook”, besluit Saibari.