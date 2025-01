Perez schrikt zich rot bij kwakkelend PSV: 'Die is zó uit vorm, eigenlijk al het hele seizoen'

PSV worstelt behoorlijk in de eerste weken van 2025. Peter Bosz zag zijn team op het nippertje gelijkspelen tegen AZ en smadelijk verliezen van PEC Zwolle (3-1). De vormdip van de koploper uit Eindhoven wordt uiteraard uitgebreid besproken in Dit Was Het Weekend.

''Het is het hele ongrijpbare dat vorm heet'', analyseert Perez de zwakke start van PSV in 2025. ''Als je in vorm bent, dan zie je gelijk alle oplossingen. En alle spelers die we altijd opgehemeld hebben... Boscagli had tegen PEC nul oplossingen. Hij grossierde in foute inspeelpassen.''

''En bij Veerman zie je toch weer zijn gebrekkige motoriek en snelheid. Terwijl we over hem altijd zeggen dat het een geweldige passer is, en weet ik veel allemaal. Hij gaf ook onwijs veel ballen weg, al was hij niet eens de slechtste hoor. Dat was Schouten wel'', zag Perez ook de controleur van PSV van alles fout doen in Zwolle.

''Alle mankementen van de spelers van PSV kwamen naar voren. Bakayoko die al heel lang met zijn vorm worstelt. Het was net een jeugdspeler die alleen maar wat deed. Hij maakte wel een schitterende goal. Maar die is zó uit vorm, eigenlijk al het hele seizoen. En Luuk de Jong... Het is natuurlijk niet zijn kwaliteit om met de bal, enzovoort. En alles wat PSV mist, kwam in deze wedstrijd naar voren'', aldus Perez, die tevens Peter Bosz onder de loep neemt.

''Het lijkt nu net of hij tactisch niet goed onderlegd is en geen motivator is. Terwijl hij het eigenlijk anderhalf jaar heel goed gedaan heeft met PSV. En nu is hij aan zet. Hij is degene die de spelers op het juiste spoor moet zetten. Een trainer is echt het bovenstuk die moet bepalen waar PSV vanaf hier verder gaat.''

''Welk spoor moet hij ze dan opzetten?'', vraagt collega-analist Marciano Vink zich af. ''Ik denk dat deze spelers allemaal heel erg zelfkritisch zijn. Die zitten in de kleedkamer en die balen. Want van hen wordt verwacht, en daar doen we allemaal aan mee, dat ze elke wedstrijd met twee vingers in de neus winnen.''

''Dus die zitten ook balend in de kleedkamer. Alleen, het punt is: het is niet een team dat nooit met elkaar voetbalt. Schouten en Veerman spelen vaak naast elkaar. De patronen horen er wel in te zitten. Dus wat is het nou eigenlijk precies wat PSV na de winterstop moet verbeteren? Wat Bosz ze aan moet reiken'', wil Vink weten van Perez.

''Ik denk vooral dat je zonder bal veel meer moet doen. Deze spelers zien situaties veel sneller dan alle andere teams. Dus ook de Zwolle-spelers. Alleen, als je de bal krijgt, en er is geen beweging, dan ziet Schouten er heel slecht uit. Je moet vuile meters maken en niet denken dat het wel goed komt'', legt Perez de vinger op de zere plek bij het kwakkelende PSV.