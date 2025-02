Perez lyrisch na Fortuna Sittard - Ajax: 'Als hij snel was, dan was hij Thierry Henry'

Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn in Dit was het Weekend niet te spreken over de grasmat bij Fortuna Sittard - Ajax (0-2). Kwakman vindt zelfs dat de KNVB hier moet ingrijpen. Perez ergerde zich een ongeluk aan het veld, maar zag één speler die uitstekend met de omstandigheden omsprong.

“De enige die er eigenlijk geen last van had was Alen Halilovic”, start de Deense analist zijn betoog. “Hij is dichtbij de grond en veruit de meest technische van alle 22 spelers die vandaag op het veld stonden.”

“Helaas is hij alleen niet van deze tijd”, gaat de voormalig speler van onder meer Ajax en AZ verder. “Hij kan en ziet dingen die alle andere niet zien.”

Presentator Jan-Joost van Gangelen vraagt Perez of Halilovic dan niet ‘van deze tijd kan worden’. “Ik ben op zoek naar spelers die inzicht hebben en snel zijn. Spelers als Halilovic en Mohammed Ihattaren zijn niet van deze tijd.”

“Ze moeten meer op Ernest Poku en Jayden Addai lijken”, vervolgt Perez. “Terwijl die twee jongens er met de bal eigenlijk helemaal niets van kunnen, maar ze zijn wel fit, snel en kunnen hun taken in de discipline uitvoeren.”

Ondanks zijn talent kan de Kroatische spelverdeler volgens Perez niet terecht bij Ajax. “Hij is niet snel genoeg en kan niet in de discipline spelen. Als hij ook nog snel was, dan was het Thierry Henry bij wijze van spreken.”

Tafelgenoot Kwakman wil Ihattaren echter nog niet afschrijven voor de top. “Hij is nog jong. Bij hem zit het in zijn hoofd en hoe hij er mentaal mee omgaat. Hij snapt dat er meer van hem gevraagd wordt en volgens mij is hij dat bij RKC Waalwijk aan het leren.”