Perez: ‘Los van dat hij niet goed kan voetballen, is hij óók een matennaaier’

Kenneth Perez heeft zich gestoord aan het gedrag van André Ramalho. De verdediger van PSV veinsde tegen Feyenoord (2-2) een kopstoot van Yankuba Minteh, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük wuifde het weg.

Het moment vond plaats in de 44ste minuut van de Eredivisie-topper. Ramalho vocht aan de zijlijn een duel om de bal uit met Minteh. Daarna ontstond een schermutseling tussen de twee, die niet goed in beeld werd gebracht op televisie, omdat de bal binnen het spel bleef en verplaatst werd naar een ander deel van het veld.

Bij ESPN was alleen te zien dat Ramalho enkele seconden later met de handen voor het gezicht op het gras lag. De Braziliaan vroeg om een kaart voor Minteh, maar kreeg nul op het rekest bij de arbitrage. Opmerkelijk genoeg leek PSV-trainer Peter Bosz met veel afkeuring te reageren op het gedrag van Ramalho.

Ramalho ligt na een onderonsje met Minteh op de grond.

Perez haalt in Dit was het Weekend op ESPN uit naar Ramalho. "Dat toneelspel met Minteh... Ik vind dat zó onsmakelijk, en dat is niet de eerste keer bij hem. Dus los van dat hij niet heel goed kan voetballen, is het ook nog een matennaaier."

Bosz reageert zeer afkeurend op Ramalho.

