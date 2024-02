Perez licht dissonant uit bij Feyenoord: ‘Hier sta je voor! Dit moet echt beter’

Feyenoord is donderdagavond vlak voor rust op voorsprong gekomen tegen AS Roma. Kenneth Perez zag een eerste helft waarin beide ploegen een aantal mooie aanvallen opzetten en haalt Ayase Ueda eruit als dissonant bij Feyenoord. "Deze kaats op Mats Wieffer... Dit is zo jammer!", aldus Perez bij ESPN.

Ueda, die opnieuw Santiago Gimenez vervangt in de spits bij Feyenoord, werd in de eerste helft in dreigende positie met de rug naar het doel aangespeeld. Wieffer kwam vanuit het middenveld diepgelopen en vroeg om de bal. De middenvelder had een gigantische kans gekregen als Ueda de bal goed kaatste, maar dat lukte niet.

"Dit is een hele, hele slechte kaats op Wieffer", vindt Perez. "Dat was echt jammer, want het was een mooie aanval. Dit is toch geen lastige bal? Ueda hoefde hem alleen maar op Wieffer te kaatsen."

Marciano Vink reageert mild op de verkeerde pass van Ueda. "We weten allemaal: als je als spits niet heel veel ballen krijgt... Ik denk als hij twee, drie ballen heeft gegeven... Dat hij hem dan goed legt."

Perez is minder vergevingsgezind. "Hier sta je voor! Of Wieffer hem dan maakt, dat is een tweede. Maar deze moet echt beter afgegeven worden."

Zo klinkt er opnieuw kritiek op Ueda, die zondag ook al niet kon imponeren tegen Sparta Rotterdam (2-0 winst). "Als je het hebt over de vraag of hij een goed alternatief is voor Gimenez, dan zijn dit de momenten waarop hij wordt afgerekend", zegt Perez.

Gimenez begon donderdag op de bank en gaat in de tweede helft invallen.

