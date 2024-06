Pep Guardiola op de man af gevraagd of hij ooit weer FC Barcelona wil trainen

Pep Guardiola is niet van plan ooit als trainer terug te keren bij FC Barcelona. De huidige oefenmeester van Manchester City beantwoorde maandag een aantal vragen bij een golftoernooi en werd onder meer uitgebreid gevraagd naar zijn voormalig werkgever.

Komend seizoen staat Hansi Flick aan het roer bij de Catalaanse grootmacht. De Duitser is de opvolger van Xavi, die onlangs op straat werd gezet. Aanleiding voor het ontslag van de oud-middenvelder zouden uitspraken zijn over de financiële situatie van de club op een recente persconferentie.

Xavi werd als trainer regelmatig vergeleken met Guardiola. "Wat er met Xavi is gebeurd, is niet mijn schuld", beantwoordt de Manchester City-coach een vraag over zijn voormalig pupil. "Ik heb de vergelijkingen niet gemaakt."

Zou Guardiola zelf ooit nog voor de groep willen staan in het Spotify Camp Nou? "Nee, dat is een deur die gesloten is." De keuzeheer van the Citizens noemt het trainerschap bij Barcelona 'een van de moeilijkste taken die er bestaat'.

"Ik wens Hansi Flick het beste. Hopelijk krijgt hij de tijd. Hij zal zijn speelstijl moeten aanpassen aan de spelers die hij tot zijn beschikking heeft."

Toekomst Guardiola

Guardiola zelf begint na de zomerstop vermoedelijk aan zijn laatste seizoen bij Manchester City. Hij beschikt over een contract tot medio 2025 en het lijkt er niet op dat dit verlengd gaat worden.

"De realiteit is dat de kans groter is dat ik vertrek dan dat ik langer blijf", vertelde de oefenmeester in mei na het verzekeren van de Premier League-titel. "Ik ben hier nu acht jaar, straks negen. Voor nu heb ik het gevoel dat ik tot en met komend seizoen blijf."

