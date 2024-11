Pep Guardiola heeft boodschap voor Manchester City-aanhang: 'Als we degraderen...'

Pep Guardiola zette deze week zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis bij Manchester City. De Spaanse succestrainer blijft daardoor minstens aan tot de zomer van 2026, mogelijk zelfs een jaar langer. Toch vindt er in het Etihad Stadium mogelijk op termijn een enorme verandering plaats, de rechtszaak tussen de Premier League en the Citizens in beschouwing nemende. Guardiola spreekt zich uit.

Manchester City is momenteel verwikkeld in een strafgeding met zijn eigen competitie. Onderwerp zijn de 115 aanklachten van het overtreden van de financiële spelregels van de Premier League door de huidige landskampioen van Engeland.

Afgelopen week stemde een meerderheid van de Engelse clubs op het hoogste niveau in met het aanpassen van de regelgeving omtrent clubpartners. Een complex verhaal, maar de nieuwe regels betekenen dat de 115 aanklachten tegen Manchester City serieuze gevolgen kunnen hebben.

In de Britse media wordt al tijden gespeculeerd over de straf die de werkgever van Nathan Aké opgelegd kan worden. Degradatie naar de Championship is steevast een van de genoemde opties.

Het klinkt als een onwerkelijk scenario: Manchester City, zes keer landskampioen in de laatste zeven jaar, en bovendien enkelvoudig Champions League-winnaar, op woensdagavond op bezoek bij Oxford United voor een competitieduel.

Maar mochten the Citizens daadwerkelijk naar het Kassam Stadium moeten, dan zal Guardiola van de partij zijn. Op een persconferentie sprak de legendarische trainer uit hoe dan ook zijn nieuwe contract uit te dienen.

"Als we degraderen blijf, ik bij Manchester City. Dat heb ik een half jaar geleden al eens gezegd en dat is nu niet anders", was Guardiola stellig tegenover het aanwezige journaille. "Iedere keer dat we worden aangeklaagd zeg ik hetzelfde: 'ik blijf hier'."