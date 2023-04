PEC Zwolle zet 8-jarige fan en vader stadion uit na gooien van beker

Vrijdag, 28 april 2023 om 21:31 • Rian Rosendaal

Een achtjarig jongetje was vrijdagavond verantwoordelijk voor het tijdelijk laten stilleggen van het thuisduel van PEC Zwolle met FC Dordrecht in de eerste helft, zo blijkt uit een tweet van de thuisclub in de rust. De jonge fan van de promovendus gooide een leeg bekertje het veld op op het moment dat Dordrecht-speler Jari Schuurman een hoekscop wilde nemen. Arbiter Martin Pérez staakte de wedstrijd direct tijdelijk, zoals de regels van de KNVB dat sinds enkele weken voorschrijven. Omdat niemand werd geraakt ging er niet definitief een streep door de wedstrijd in Zwolle.

"In de eerste helft lag het duel korte tijd stil omdat een 8-jarig kind een beker op het veld gooide. Direct daarop is het kind met zijn vader uit het stadion begeleid en heeft er een gesprek plaatsgevonden. Volgende week volgt er met hen nog een gesprek op de club", zo laat de leiding van PEC weten via het Twitter-kanaal. “Ongelooflijk maar waar”, schreef RTV Oost in een Tweet. Op het moment van het voorval leidde PEC met 1-0. Dankzij een hattrick van Younes Taha staat het inmiddels 4-0 voor de Zwollenaren.

Direct daarop is het kind met zijn vader uit het stadion begeleid en heeft er een gesprek plaatsgevonden. Volgende week volgt er met hen nog een gesprek op de club.#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) April 28, 2023

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Dordrecht is tijdelijk stilgelegd, inmiddels is de wedstrijd weer hervat ?#pecdor pic.twitter.com/FaeDbo61p1 — ESPN NL (@ESPNnl) April 28, 2023