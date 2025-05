PEC Zwolle stelt speler met wie het de KNVB Beker won aan als algemeen directeur

PEC Zwolle heeft vanaf juli weer een algemeen directeur in dienst. Oudgediende Joost Broerse wordt de opvolger van Xander Czaikowski, die al in december vertrok uit het MAC3PARK Stadion.

Broerse komt over van FC Utrecht, waar hij de rol van commercieel directeur vervulde. “Ik stond op een punt in mijn carrière om een nieuwe weg in te slaan. Het is heel mooi dat PEC Zwolle juist op dit moment mij heeft benaderd om algemeen directeur te worden, iets wat ik al langer ambieerde.”

Als oud-speler én voormalig commercieel directeur van de club, is de grond van PEC geen vreemd terrein voor Broerse. “De club ken ik natuurlijk heel goed in de zes jaar dat ik hier eerst als speler en later als commercieel directeur heb gewerkt. Ik wil als verbinder de club verder helpen, waarbij het ‘samen doen’ als rode draad moet gaan fungeren.”

De oud-verdediger gaat bij PEC samenwerken met technisch directeur Gerry Hamstra. “Joost is een prettig persoon, die de voetbalwereld kent en ook op commercieel en bestuurlijk vlak ervaring heeft opgedaan. Ik ben blij dat hij vanaf deze zomer terugkeert in Zwolle en kijk uit naar onze samenwerking”, laat de td optekenen op de clubwebsite.

Frans van der Kolk, voorzitter van het stichtingsbestuur van PEC, vult aan: “Joost is allereerst een hele fijne persoonlijkheid en communicatief zeer sterk. Hij staat bekend als een echte bruggenbouwer die bij alle geledingen in en om de club goed ligt. Tot slot heeft hij bij ons maar ook bij FC Utrecht laten zien commercieel sterk te zijn en de voetbalwereld goed te kennen. We verwelkomen Joost dan ook met open armen en wensen hem veel succes bij PEC Zwolle.”

Bij de Blauwvingers, die woensdag Henry van der Vegt presenteerden als vervanger van de vertrekkende hoofdtrainer Johnny Jansen, is Broerse de opvolger van Czaikowski. Sinds december is de positie van algemeen directeur van PEC vacant.

Hamstra nam het onbemande takenpakket tijdelijk over. Door de komst van Broerse kan de technisch directeur zich weer volledig gaan focussen op het voetbaltechnische gedeelte.