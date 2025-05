PEC Zwolle heeft opvolger van vertrekkende Johnny Jansen binnen

Henry van der Vegt is volgend seizoen de hoofdtrainer van PEC Zwolle, zo meldt de club via de eigen kanalen. De 53-jarige Kampenaar is de opvolger van Johnny Jansen, die na dit seizoen vertrekt. Van der Vegt heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend.

Eerder dit seizoen maakte PEC Zwolle en Jansen al bekend het aflopende contract niet te verlengen. Hij stond sinds 2023 voor de groep in Zwolle, maar gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Van der Vegt neemt het stokje dus van hem over. Hij was als speler al jarenlang actief bij FC Zwolle en was sinds 2019 al onderdeel van de technische staf. Vanaf komend seizoen mag hij op eigen benen staan.

“Al langer heb ik de sterke ambitie om als hoofdtrainer aan de slag te gaan”, zo laat Van der Vegt optekenen op de clubwebsite. “Het voelt voor mij als het juiste moment om nu deze stap te maken en als eindverantwoordelijke team, staf en club verder te brengen.”

“Dat ik dit nu bij PEC Zwolle kan doen, de club waar ik al zolang onderdeel van uitmaak, is fantastisch.” De officiële presentatie van Van der Vegt volgt na het huidige seizoen plaats.

Ook technisch directeur Gerry Hamstra is in zijn nopjes met de aanstelling. “Met Henry hebben we gekozen voor een hoofdtrainer die een duidelijke voetbalvisie en speelwijze heeft, topsportmentaliteit volledig nastreeft en natuurlijk over het PEC-DNA beschikt.”

“In de vele gesprekken die we hebben gevoerd zijn bovendien zijn stijl van leidinggeven, zijn ambitie en het beter maken van spelers sterk naar voren gekomen. Met de aanstelling van Henry geven we eigen mensen, waar we het volste vertrouwen in hebben, een kans.”